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Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da je Evropska komisija rekla da je Srbija ispunila sve kriterijume za otvaranje Klastera 3 u pristupnim pregovorima i istakao da čak i ako taj klaster ne bude otvoren u julu nastavlja se sa radom i ekonomskim napretkom zemlje i izgradnjom dobrih odnosa sa svima.

"Ne treba zbog toga da očajavamo. Ništa to nije baš tako strašno i ništa to neće Srbiji mnogo ni odneti ni doneti. Nastavljamo da radimo, a važno je da brinemo o ekonomskom napretku naše zemlje i da gradimo dobre odnose sa svima", rekao je Vučić u Kijevu nakon što je učestvovao na Samitu Jugoistočna Evropa - Ukrajina.

Vučić je rekao da nama život ne zavisi od toga, ali da ćemo nastaviti da radimo.

Dodao je da su predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, šef Misije Srbije pri Evropskoj uniji u Briselu i glavni pregovarač u pregovorima o pristupanju Srbije Evropskoj uniji Danijel Apostolović i ministar za evrointegracije Nemanja Starović uložili mnogo truda kako bi klaster 3 bio otvoren.