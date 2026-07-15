Slušaj vest

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da je Evropska komisija rekla da je Srbija ispunila sve kriterijume za otvaranje Klastera 3 u pristupnim pregovorima i istakao da čak i ako taj klaster ne bude otvoren u julu nastavlja se sa radom i ekonomskim napretkom zemlje i izgradnjom dobrih odnosa sa svima.

"Ne treba zbog toga da očajavamo. Ništa to nije baš tako strašno i ništa to neće Srbiji mnogo ni odneti ni doneti. Nastavljamo da radimo, a važno je da brinemo o ekonomskom napretku naše zemlje i da gradimo dobre odnose sa svima", rekao je Vučić u Kijevu nakon što je učestvovao na Samitu Jugoistočna Evropa - Ukrajina.

Vučić je rekao da nama život ne zavisi od toga, ali da ćemo nastaviti da radimo.

Dodao je da su predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, šef Misije Srbije pri Evropskoj uniji u Briselu i glavni pregovarač u pregovorima o pristupanju Srbije Evropskoj uniji Danijel Apostolović i ministar za evrointegracije Nemanja Starović uložili mnogo truda kako bi klaster 3 bio otvoren.

Istakao je da je Srbija pretekla sve zemlje koje su ispred nje na putu ka EU kada je u pitanju ekonomija i životni standard i da je to ono najvažnije.

Ne propustitePolitika"MORAMO DA BUDEMO ODGOVORNI" Vučić: Izjava ministarke Paunović ne odražava volju i politiku ni predsednika Republike ni Vlade
2026-07-15 17_34_08-Downloads - File Explorer.png
PolitikaČEŠĆI SUSRETI NA NAJVIŠEM NIVOU! Vučić se sastao sa Zelenskim u Kijevu: Predsednik objavio fotografije i otkrio o čemu su razgovarali u četiri oka! (FOTO)
ig_buducnostsrbijeav_Da0dneRiOuK_001_image.jpg
PolitikaOVO JE DEKLARACIJA KOJU JEDINO VUČIĆ I SRBIJA NISU POTPISALI! Sporna 11. tačka: Predsednik objasnio zašto je odbio da stavi potpis!
ig_buducnostsrbijeav_Da0Xj6miI2y_001_image.jpg
Politika"4 SU RAZLOGA ZBOG KOJIH TO RADE" Vučić raskrinkao šta se krije iza istraživanja CRTE: Zapamtite šta su napisali, biće mnogo veća razlika na drugu stranu
2026-07-15 17_35_03-Downloads - File Explorer.png