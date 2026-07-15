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Predsedavajući Predsedništva BiH Denis Bećirović poručio je danas da Rezolucija o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koja je usvojena u Hrvatskom saboru, ne predstavlja izraz dobrosusedske saradnje, već je neprihvatljivo mešanje u unutrašnje stvari suverene i nezavisne države.

"Takvi postupci nisu u skladu s temeljnim načelima međunarodnog prava, uključujući načela suverene jednakosti država i nemešanja u njihove unutrašnje poslove, sadržana u Povelji UN", rekao je Bećirović.

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