"NEOTVARANJE KLASTERA 3 BI BIO DOKAZ DA ZASLUGE NISU JEDINO MERILO" Vučić: Ako se to ne desi u julu, ne treba da očajavamo, nastavljamo da radimo
Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da je Evropska komisija rekla da je Srbija ispunila sve kriterijume za otvaranje Klastera 3 u pristupnim pregovorima i istakao da čak i ako taj klaster ne bude otvoren u julu nastavlja se sa radom i ekonomskim napretkom zemlje i izgradnjom dobrih odnosa sa svima.
"Ne treba zbog toga da očajavamo. Ništa to nije baš tako strašno i ništa to neće Srbiji mnogo ni odneti ni doneti. Nastavljamo da radimo, a važno je da brinemo o ekonomskom napretku naše zemlje i da gradimo dobre odnose sa svima", rekao je Vučić u Kijevu nakon što je učestvovao na Samitu Jugoistočna Evropa - Ukrajina.
Odgovarajući na pitanje da je Gert Jan Kopman juče Toninu Piculi objašnjavao zašto Srbija treba da otvori klaster 3 i da je tom prilikom izneo ubedljive argumente, da li je optimista i da li ima izgleda da Srbija ipak otvori Klaster 3.
- Što se tiče Kopmana, on je profesionalac, vrhunski korektan čovek, i pomagao je Srbiji. Ako je neko pomagao, pomagali su: Fon der Lajen, Antonio Košta i Kopman. Trudili se, radili zajedno sa nama, borili se zajedno sa našim ljudima. I najžalije mi je ovih naših ljudi: Ubiše se Ana, Danijel, Nemanja, po ceo bogovetni dan nešto ispunjavaju neke kriterijume. To im je i posao u krajnjoj liniji. Ali baš su mnogo truda, mnogo rada uložili, i sad je to za njih razočarenje ako se ne dogodi - rekao je Vučić.
Predsednik je naveo da je za njega tako nešto očekivano.
- Za mene je negde očekivano. Da li ćemo nastaviti da radimo? Hoćemo, nastavićemo da radimo, ali nama ne zavisi život od toga. Mi smo već pretekli sve zemlje, i one koje su, tobože, ispred nas. Mi smo ih pretekli odavno, u ekonomiji i u životnom standardu, tako da je to ono što je za nas najvažnije. A i otvoreni smo i prema drugima u svetu, tako da ljudi će najbolje da vide. Za mene bi to bio dokaz onoga o čemu sam, nažalost, govorio: da zasluge nisu uvek jedino merilo - rekao je Vučić i nastavio:
- I kad govorite o "merit based", pošto ste to čuli kao od papagaja jednom milion puta, od svih ljudi iz regiona: merit based, merit based, merit based, sintagma, floskula jedna, koja bi se sada potvrdila da je baš floskula. Zato što je i Evropska komisija rekla da smo sve ispunili. Rekle najveće države članice. Rekli Nemci, rekli Francuzi, rekli Italijani, rekli Španci, rekli Poljaci. Pet najvećih. Rekli Rumuni, šest najvećih. Tako da, ali ne treba da zbog toga očajavamo. Ništa tu nije baš tako strašno, i ništa to neće Srbiji mnogo ni odneti ni doneti. Nastavljamo da radimo, a važno je da brinemo o ekonomskom napretku naše zemlje i da gradimo dobre odnose sa svima.