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Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da je Evropska komisija rekla da je Srbija ispunila sve kriterijume za otvaranje Klastera 3 u pristupnim pregovorima i istakao da čak i ako taj klaster ne bude otvoren u julu nastavlja se sa radom i ekonomskim napretkom zemlje i izgradnjom dobrih odnosa sa svima.

"Ne treba zbog toga da očajavamo. Ništa to nije baš tako strašno i ništa to neće Srbiji mnogo ni odneti ni doneti. Nastavljamo da radimo, a važno je da brinemo o ekonomskom napretku naše zemlje i da gradimo dobre odnose sa svima", rekao je Vučić u Kijevu nakon što je učestvovao na Samitu Jugoistočna Evropa - Ukrajina.

Odgovarajući na pitanje da je Gert Jan Kopman juče Toninu Piculi objašnjavao zašto Srbija treba da otvori klaster 3 i da je tom prilikom izneo ubedljive argumente, da li je optimista i da li ima izgleda da Srbija ipak otvori Klaster 3.

Foto: Mondo/Stefan Stojanović

- Što se tiče Kopmana, on je profesionalac, vrhunski korektan čovek, i pomagao je Srbiji. Ako je neko pomagao, pomagali su: Fon der Lajen, Antonio Košta i Kopman. Trudili se, radili zajedno sa nama, borili se zajedno sa našim ljudima. I najžalije mi je ovih naših ljudi: Ubiše se Ana, Danijel, Nemanja, po ceo bogovetni dan nešto ispunjavaju neke kriterijume. To im je i posao u krajnjoj liniji. Ali baš su mnogo truda, mnogo rada uložili, i sad je to za njih razočarenje ako se ne dogodi - rekao je Vučić.

Predsednik je naveo da je za njega tako nešto očekivano.

- Za mene je negde očekivano. Da li ćemo nastaviti da radimo? Hoćemo, nastavićemo da radimo, ali nama ne zavisi život od toga. Mi smo već pretekli sve zemlje, i one koje su, tobože, ispred nas. Mi smo ih pretekli odavno, u ekonomiji i u životnom standardu, tako da je to ono što je za nas najvažnije. A i otvoreni smo i prema drugima u svetu, tako da ljudi će najbolje da vide. Za mene bi to bio dokaz onoga o čemu sam, nažalost, govorio: da zasluge nisu uvek jedino merilo - rekao je Vučić i nastavio: