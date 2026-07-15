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Posle vojne parade u Parizu povodom Dana Bastilje, predsednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovao je na petom samitu "Jugoistočna Evropa - Ukrajina" u Kijevu, gde Srbija nije potpisala zajedničku deklaraciju kojom se, između ostalog, poziva na pooštravanje sankcija Rusiji i povećanje vojne pomoći Ukrajini.

Istovremeno, predsednik je najavio da bi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski uskoro mogao da poseti Srbiju, dok je kao jedna od najvažnijih spoljnopolitičkih novosti istaknuto i pokretanje strateškog dijaloga Srbije i Sjedinjenih Američkih Država.

O ovim temama govorili su za emisiju "Usijanje" Radoslav Marjanović, predsednik opštine Stari grad i član Glavnog odbora SNS, Lazar Pavlović, savetnik ministra informisanja, i Aleksandar Stanković, politikolog.

"Srbija bira samo jednu stranu - svoju"

Govoreći o odluci predsednika Srbije da ne potpiše deklaraciju u Kijevu, Radoslav Marjanović ocenio je da takav potez nije iznenađenje i da predstavlja nastavak dosledne politike vojne neutralnosti.

- Mislim da nije iznenađenje i da je nepotpisivanje deklaracije još jedan pokazatelj da je Srbija pre svega vojno neutralna i da u ovom globalnom sukobu između Ukrajine i Rusije ne želi da se svrstava ni na jednu stranu. Istovremeno, kroz direktnu komunikaciju sa Ukrajinom potvrđujemo i naš principijelni stav o teritorijalnom integritetu država, što je važno i zbog Srbije. Predsednik Aleksandar Vučić pokazuje da vojna neutralnost nije samo politička parola, već politika koja se potvrđuje na svakom važnom međunarodnom skupu. Srbija nije želela da uvede sankcije Rusiji, pa nije bilo ni logično očekivati da potpiše dokument koji na to poziva. To nije pitanje odnosa prema Rusiji, već zaštite sopstvenih interesa i želje da razvijamo odnose i sa Istokom i sa Zapadom - rekao je Marjanović.

On je dodao da upravo takav pristup donosi konkretne rezultate.

- Iz svake posete predsednik Vučić donese nešto korisno za Srbiju. U Kijevu se razgovaralo o energetici, o mogućem razvoju projekta Đerdap 3, o železničkoj infrastrukturi, ali i o drugim važnim pitanjima. Mi ne moramo da biramo između velikih sila. Mi moramo da biramo Srbiju i to je suština naše spoljne politike. Kada vidite da predsednik sedi u prvom redu na vojnoj paradi u Parizu, rame uz rame sa najvišim svetskim zvaničnicima, jasno je da Srbija danas ima ugled koji nije slučajan, već rezultat ozbiljne diplomatije - istakao je Marjanović.

"To nije politika više stolica, već srpske stolice"

Lazar Pavlović smatra da se spoljnopolitička strategija Srbije zasniva isključivo na nacionalnim interesima.

- Svaka ozbiljna država vodi politiku koja počiva na sopstvenim nacionalnim interesima. Srbija ima specifične izazove, pre svega pitanje Kosova i Metohije i položaj našeg naroda u regionu. Zbog toga ja ne govorim o politici više stolica, već o sedenju na srpskoj stolici. Kada sedite na toj stolici, uvek ćete u nekom trenutku zasmetati nekoj velikoj sili, bilo da je to Moskva, Vašington, Peking, Brisel ili London, ali upravo ta principijelnost donosi poštovanje. Dobrodošli smo svuda, od Vašingtona do Pekinga, od Moskve do Pariza, i to je dokaz da Srbija vodi samostalnu politiku - rekao je Pavlović.

On smatra da bi oko ključnih državnih pitanja trebalo da postoji širi politički konsenzus.

- Kosovo i Metohija jesu interes svih interesa. Mi imamo obavezu da čuvamo teritorijalni integritet svoje države, da jačamo ekonomiju, podižemo životni standard građana i štitimo Republiku Srpsku u okviru Dejtonskog sporazuma, uz izgradnju što boljih odnosa sa svim narodima u regionu. To su pitanja oko kojih bi svi ozbiljni politički akteri morali da imaju zajednički stav, bez obzira na to ko je na vlasti - poručio je Pavlović.

Lazar Pavlović, savetnik ministra informisanja Foto: Kurir Televizija

"Srbija vodi politiku koja podseća na Garašaninovo Načertanije"

Politikolog Aleksandar Stanković ocenio je da Srbija uspešno koristi prostor koji male države imaju u međunarodnim odnosima.

- Ne mogu da se složim sa kritikama koje osporavaju ovakav spoljnopolitički kurs. Male države moraju da vode politiku u više pravaca, jer jedino tako mogu da stvore prostor za ostvarivanje svojih nacionalnih interesa. Mene ovakav pristup podseća na Garašaninovo Načertanije, u kojem se jasno govori da male balkanske države moraju da vode politiku u skladu sa sopstvenim interesima. Upravo zato Srbija danas ne dolazi "gola i bosa" za pregovarački sto, već sa rezultatima koje je ostvarila kroz odnose sa različitim partnerima - rekao je Stanković.

On je slikovito opisao današnji spoljnopolitički kurs Srbije.

- Ja bih današnju srpsku spoljnu politiku uporedio sa Betovenovom Devetom simfonijom. Kao što je Betoven u svoje vreme uneo nešto potpuno novo, tako i Srbija pokušava da spoji različite pravce saradnje. Moj ideal je da Srbija bude balkanska Švajcarska, država koja razgovara sa svima i koja u svojoj strategiji nalazi mesto za različite partnere. Dok god postoji prostor za razgovor i dok velike sile imaju interes da sarađuju sa Srbijom, mislim da ova politika može da daje rezultate - ocenio je Stanković.

Zelenski u Beogradu kao potvrda međunarodnog položaja Srbije?

Govoreći o mogućnosti da predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski poseti Srbiju, Stanković smatra da bi takva poseta predstavljala važan diplomatski signal.

- Mislim da je to veoma realna opcija, jer Srbija uspeva da održi korektne odnose i sa Rusijom i sa Ukrajinom. Ako do te posete dođe, to bi pokazalo da je Srbija važna adresa za razgovor i da vodi samostalnu spoljnu politiku. Činjenica da Srbija nije potpisala deklaraciju u Kijevu dodatno potvrđuje da odluke donosi u skladu sa sopstvenim interesima, a ne pod pritiscima - rekao je on.

Marjanović je dodao da eventualni dolazak Zelenskog treba posmatrati isključivo kroz interes Srbije.

- Ukrajina nije priznala takozvano Kosovo i to je važna činjenica. Svaka poseta državnika koji dolazi u Srbiju govori da je naša zemlja važna tačka na geopolitičkoj mapi. Predsednik Vučić je u prethodnom periodu razgovarao sa liderima u Moskvi, Pekingu, Parizu, Vašingtonu, Kijevu i Indiji. Iz svih tih poseta Srbija donosi investicije, podršku za svoje državne interese i jača svoj međunarodni položaj. Upravo to jeste suština spoljne politike - rekao je Marjanović.

Radoslav Marjanović, predsednik opštine Stari grad i član Glavnog odbora SNS Foto: Kurir Televizija

Strateški dijalog sa SAD i Klaster 3

Govoreći o pokretanju strateškog dijaloga Srbije i SAD-a, Stanković je ocenio da bi taj proces mogao da bude jedna od najvažnijih spoljnopolitičkih promena u poslednjih nekoliko godina.

- Očekujem da ovaj dijalog prevaziđe ranije pokušaje saradnje i da donese konkretnu korist Srbiji. Amerika sada očigledno želi ozbiljnije prisustvo u Srbiji, posebno u oblastima veštačke inteligencije, robotike i infrastrukture. To otvara velike mogućnosti, ali i nove izazove. Verujem da Srbija ima dovoljno iskusnu diplomatiju da iz svega toga izvuče ono što je najbolje za državu - rekao je Stanković.

Marjanović se osvrnuo i na evropske integracije Srbije i pitanje otvaranja Klastera 3.

- Važno je da Srbija nastavi dijalog sa državama koje imaju rezerve prema otvaranju Klastera 3. Dok god razgovarate, postoji mogućnost da pronađete rešenje. Evropska unija jeste naš najvažniji ekonomski partner i zato je važno da nastavimo tim putem, uz očuvanje principijelne spoljne politike i zaštitu nacionalnih interesa - ocenio je Marjanović.

Aleksandar Stanković politikolog Foto: Kurir Televizija

"Važniji su rezultati od simbolike"

Lazar Pavlović ocenio je da je za strateški dijalog Srbije i SAD-a važnije ono što će taj proces konkretno doneti Srbiji, nego sama simbolika eventualne posete američkog predsednika.

- Mislim da je svakako važnije ono što se dogovori i ono što Srbija dobije kao benefit. Ako kroz strateški dijalog dobijemo nove investicije, razvojne projekte i dodatno partnerstvo, to je mnogo važnije od bilo koje pojedinačne posete. Naravno da bi dolazak predsednika SAD-a bio značajan za međunarodni ugled Srbije, ali još je važnije ono što ostaje iza takvih susreta - rekao je Pavlović.

On je posebno izdvojio projekat Đerdap 3, ocenjujući da će upravo energetika biti jedno od ključnih pitanja u godinama koje dolaze.

- Đerdap 3 je strateška stvar koja će pomoći Srbiji da dodatno ojača svoje energetske kapacitete. Nalazimo se usred AI revolucije, koja troši ogromne količine energije, a u godinama koje dolaze imaćemo sve više data centara i tehnoloških kompanija kojima će biti potrebna stabilna energetska infrastruktura. Zato smatram da je ovo možda i najvažnija tema za budućnost naše zemlje. Kada pogledate da je predsednik Srbije pre samo mesec dana bio u Kini, da sada pokrećemo strateški dijalog sa Sjedinjenim Američkim Državama, a da se govori i o mogućnosti dolaska Donalda Trampa u Srbiju, mislim da će se ovakav spoljnopolitički kurs jednog dana izučavati u diplomatskim udžbenicima. Za malu zemlju nije nimalo jednostavno da istovremeno sarađuje sa svim velikim silama i da iz toga izvuče najveću korist za svoje građane - rekao je Pavlović.

Govoreći o interesu Vašingtona za partnerstvo sa Srbijom, Pavlović je ocenio da je položaj naše zemlje danas znatno drugačiji nego pre desetak ili dvadeset godina.

- Srbija je danas najvažnija država Zapadnog Balkana i jedna od najbrže rastućih ekonomija u Evropi. Velikim silama je u interesu da imaju pouzdanog partnera u ovom delu Evrope. Razvijamo se ozbiljno, imamo dobre ekonomske pokazatelje i zato nije slučajno što postoji interes za strateško partnerstvo sa Srbijom, bilo da govorimo o energetici, investicijama, infrastrukturi ili novim tehnologijama - zaključio je Pavlović.

04:42 "TO NIJE POLITIKA VIŠE STOLICA, VEĆ SRPSKE STOLICE!"Gosti Usijanja: Nacionalni interes Srbije mora biti iznad svih podela Izvor: Kurir televizija

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