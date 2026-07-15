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Njegove reči digle su veliku prašinu u hrvatskoj javnosti.

"Da budala kaže što misli, a pametan čovek misli o onome što govori. Ovo nije najpopularnije i najkorisnije reći, ali ću ja to reći. Puno bih bio srećniji da hrvatsku politiku vodi tip poput Aleksandra Vučića, a ne poput Andreja Plenkovića", rekao je Prkačin gostujući u jednom podkastu.

Govoreći o položaju Srba u Hrvatskoj, kaže da hrvatski Srbi treba da imaju sva građanska prava.

"Hrvatski Srbi moraju od nas, kao evropskog i civilizovanog naroda, dobiti sva prava. Tu nema dileme. Ne treba ih dirati, neka žive na miru", rekao je on.