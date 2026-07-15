"BIO BIH SREĆNIJI KADA BI ZEMLJU VODIO TIP POPUT VUČIĆA, A NE PLENKOVIĆ" Bivši general šokirao Hrvatsku (VIDEO)
Bivši hrvatski general i saborski poslanik Ante Prkačin izjavio je da bi bio srećniji kada bi Hrvatsku vodio "tip poput Aleksandra Vučića", a ne aktuelni premijer Andrej Plenković.
Njegove reči digle su veliku prašinu u hrvatskoj javnosti.
"Da budala kaže što misli, a pametan čovek misli o onome što govori. Ovo nije najpopularnije i najkorisnije reći, ali ću ja to reći. Puno bih bio srećniji da hrvatsku politiku vodi tip poput Aleksandra Vučića, a ne poput Andreja Plenkovića", rekao je Prkačin gostujući u jednom podkastu.
Govoreći o položaju Srba u Hrvatskoj, kaže da hrvatski Srbi treba da imaju sva građanska prava.
"Hrvatski Srbi moraju od nas, kao evropskog i civilizovanog naroda, dobiti sva prava. Tu nema dileme. Ne treba ih dirati, neka žive na miru", rekao je on.
Prkačin je tokom razgovora izneo i niz istorijskih tvrdnji o poreklu pravoslavnog stanovništva na prostoru Hrvatske i Bosne i Hercegovine, kao i svoje stavove o četničkom pokretu, Bosni i Hercegovini i odnosima u regionu.