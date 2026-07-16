Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sa danas sa predstavnicima Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Predsednik Vučić će prisustvovati i potpisivanju Dvogodišnjeg sporazuma o saradnji (VSA) za period 2026-2027.

Sastanku će, kako je najavljeno, putem video-linka prisustvovati i regionalni direktor SZO za Evropu Hans Henri Kluge.

Kurir.rs

Ne propustitePolitika"BIO BIH SREĆNIJI KADA BI ZEMLJU VODIO TIP POPUT VUČIĆA, A NE PLENKOVIĆ" Bivši general šokirao Hrvatsku (VIDEO)
Screenshot 2026-07-15 212934.jpg
Politika"NEOTVARANJE KLASTERA 3 BI BIO DOKAZ DA ZASLUGE NISU JEDINO MERILO" Vučić: Ako se to ne desi u julu, ne treba da očajavamo, nastavljamo da radimo
profimedia-1116365376.jpg
Politika"VAŽNO JE DA BRINEMO O EKONOMSKOM NAPRETKU" Vučić: EK kaže da smo ispunili kriterijume za otvaranje Klastera3, i ako ne bude otvoren nastavljamo sa radom
2026-07-15 17_30_57-Downloads - File Explorer.png
PolitikaČEŠĆI SUSRETI NA NAJVIŠEM NIVOU! Vučić se sastao sa Zelenskim u Kijevu: Predsednik objavio fotografije i otkrio o čemu su razgovarali u četiri oka! (FOTO)
ig_buducnostsrbijeav_Da0dneRiOuK_001_image.jpg