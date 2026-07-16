Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovaraće sa predstavnicima Svetske zdravstvene organizacije, a sastanku će putem video-linka prisustvovati i regionalni direktor za Evropu Hans Henri Kluge.
Politika
NOVO POGLAVLJE SARADNJE SA SZO: Vučić danas sa predstavnicima Svetske zdravstvene organizacije, potpisuje se i važan sporazum
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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sa danas sa predstavnicima Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.
Predsednik Vučić će prisustvovati i potpisivanju Dvogodišnjeg sporazuma o saradnji (VSA) za period 2026-2027.
Sastanku će, kako je najavljeno, putem video-linka prisustvovati i regionalni direktor SZO za Evropu Hans Henri Kluge.
Kurir.rs
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