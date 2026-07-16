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Miloš Vučević govori o učešću predsednika Vučića na samitu Jugoistična Evropa - Ukrajina i poseti Parizu.

"Predsednik vodi jednu balansiranu politku, Srbija sedi na svojoj stolici, misli svojom glavom i ima svoje ciljeve"

- Najvažnije je kako mi vidimo svoju poziciju, a ne kako je Evropa vidi misli da predsednik Republike vodi jednu balansiranu politku, neko to pogrešno zove sedenjem na više stolica, Srbija sedi na svojoj stolici, misli svojom glavom i ima svoje ciljeve a to je članstvo u EU, naglasio je na samom početku Vučević rekavši da se Srbija ne odriče i saradnje sa drugim zemljama.

- Ovo što je predsednik uradio u poslednja tri dana - od Pariza i Kijeva, podsetio je Vučević na izuzetno zapažene posete predsednika u svetu i dodao da je predsednik imao niz bilateralnih razgovora a nekad je 15-20 minuta sadržajnog razgovora bolje nego neki protoklarni susreti i konferencije.

- Ko se bavi politkom najmanje radi ono što voli, naglasio je Vučević.

1/7 Vidi galeriju Miloš Vučević gost Kurir Televizije Foto: Kurir

O Klasteru 3

- U korpusu zemalja koje su negativne imamo i Hrvatasku i Bugarsku, dobro je pitanje da li je region Z. Balkana i Srbije strateški cilj EU a ne da li te uemlje žele u EU.

- Klaster 3 ne bi promenio sve ali bi bio znak da posle dugo vremena EU ubrzava, slušao sam i predsednika i on ima jednu rezervu, ako se desi, a ako se ne desi ne treba da očajavamo, mi smo uradili sve, a ostalo je pitanje političke podobnosti, pojasnio je Vučević dodavši da te baltičke zemlje stalno imaju jedno očekivanje da se mi nešto izvinimo, usaglasimo

- Srbija misli svojom glavom, a ako se ne usvoji neće stati život u Srbiji, dodao je Vučević koji je upitao a gde da kupimo gas danas osim kod Gasproma ili treba da prekinemo saradnju s Kinom da "baltici" budu zadovoljni, naravno da ne.

- Znate šta, dobro je pitanje da li je i, hajde da kažem, region Zapadnog Balkana, time i Srbija, strateško i cilj ili opredeljenje Evropske unije. To je možda i bolje postaviti takvo pitanje, a ne da li zemlje Zapadnog Balkana žele da - naravno - da budu deo Evropske unije.

- Kompleksni su odnosi u Evropskoj uniji, i sad, ja ne dam sebi za pravo da sam stručan preterano za tu oblast, i zahtevalo bi mnogo vremena. Ali nesporno da Klaster 3 ne bi promenio sve, ali bi bio znak da, posle dugo, dugo vremena, Evropska unija ubrzava ili daje novu šansu energiji u Srbiji na tom integrativnom putu pristupanja Evropskoj uniji.

- Da li će se to desiti ili neće, ja ne ne mogu da vam kažem. Slušao sam i sinoć predsednika Vučića, juče, i on ima jednu rezervu: "Videćemo, to se odlučuje u narednim danima. " Ako se desi, odlično. Ako se ne desi, pa ne treba da očajavamo zbog toga. Nesporno smo mi ispunili sve što je trebalo da se uradi. I ostaje sad samo pitanje političke podobnosti: da li se vi nekom dopadate ili ne dopadate, ili da li je neko očekivao da vi uradite neke dodatne stvari koje nisu predviđene, koje nisu uslov za Klaster 3, ali su neformalno postale uslov za to.

- Očigledno je da te baltičke zemlje i neke, da kažem, gore zemlje na severu Evrope, i neke iz regiona, nažalost, imaju taj stalno jedan prizvuk ili nastupaju s tim narativom da se od Srbije očekuje da mi nešto, ne znam šta, dodatno uradimo, da se izvinimo, da se, kako oni kažu, "usaglasimo". Slušajte, mi razmišljamo svojom glavom i donosimo svoje odluke. Želeo bih da se otvori Klaster 3. Ako se otvori, ponavljam, biće to lepa, dobra, važna vest. Ako se ne otvori, neće stati život u Srbiji, niti će ljudi da lošije žive, niti ćemo mi propasti. Ići ćemo dalje. To je to, to je život. A da li nas Evropa želi ili ne, to je pitanje koje treba postaviti. Kad kažem "nas", govorim o celom regionu. O regionu, jasno, dodao je Vučević.

"Hajde kažite ko bi to drugi mogao da radi u Srbiji a da se nigde ne ponizi i ne poklekne"

- Kompleksno je, to što radi Vučić to je mnogo, mnogo teško, to je polje koje nije jasno utvrđeno, morate dobro da vladate činjenicama i informacijama da poznajete i razumete procese, pitajte gledaoce ko bi to drugi mogao da radi u Srbiji a da se nigde ne ponizi i ne poklekne, podvukao je Vučević i naglasio sledeće:

- Srbija je ispunila sve u vezi sa Klasterom 3 sve formalne, pravne, administrativne uslove i dobila pozitivnu ocenu Evropske komisije i građani to dobro razumeju i znaju, rekao je Vučević i pojasnio da mali broj zemalja, dve u regionu i baltičke mimo toga traže i zameraju što nismo uveli sankcije Rusiji.

- Mora da bude pristojan tamo gde se odlučuje, odlučuje o nama, ili da bude tamo gde se ne bi desile loše stvari Srbiji. To je njegova obaveza, to je njegov zadatak, to je njegov posao, to je njegov poziv. I tako treba posmatrati, posmatrati te stvari. I dobro je da se nalazi u svim tim formatima, od Pariskog skupa do Kijevskog samita, prosto da je tu i da može da se čuje glas Srbije, da on, naravno, i na marginama ovih događaja, konferencija, proslava, samita, on ima i bilateralne sastanke.

- Imao je niz bilateralnih sastanaka u ovom periodu. I nemojte, i to ne smemo potcenjivati, te stvari su vrlo, vrlo korisne i važne. Ne morate uvek da imate formalno-protokolarni neki sastanak, nekad je i 15-20 minuta, pola sata dobrog sadržajnog razgovora, konkretnog i konstruktivnog razgovora, delotvornije nego neke ceremonije.

O odlasku u Vašington i saradnji sa SAD - strateško partnerstvo

- To je više od simboličnog sastanka, imaćemo obostrane koristi u politčkim, ekonomskim i odbrambenim pitanjima, to je veoma, veoma značajno za Srbiju, rekao je Vučević o strateškom partnerstvu Srbija - SAD.

- To je umeće države, rekao je Vučević podsetivši na odlične veze sa evropskim zemljama, pa sa SAD, sa afričkim zemljama koje nismo zapostavili...