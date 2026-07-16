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Vest da se glumica i producentkinja Bojana Maljević juče oglasila, istakavši da se povlači sa blokadersko - studentske liste jer je, kako je rekla, morala da se povuče, izazvala je prvu buru i privukla veliku važnju dela javnosti, a reakcije se ne stišavaju ni danas.

Podsećanja radi, ona je pre nekoliko meseci dobila poziv da bude jedna od kandidatkinja na tzv. studentskoj listi. Međutim, ni niški, ni beogradski univerzitet nisu bili za to pa je tako niški stavio "veto" na njenu kandidaturu, a beogradski se usprotivio da ona bude kandidat.

Na društvenim mrežama su se ostrvili na glumicu, uputivši oštre kritike i uvrede na njen račun, posebno zbog toga što se obratila javnosti putem pisma i na taj način se povukla:

- Ja ne znam otkud priča da je ova na studentskoj listi. Ako je i predložena, sačuvaj Bože. Pa njen otac je od opštine Brus dobio za 3000 evra zemljište od više hektara za zakup na 99 godina da čovek gradi MHE...Vlast ju je očigledno kao spavača sada aktivirala da serenda po studentima. Sve feklaije do fekalija - napisao je jedan od korisnika na Iksu.

Foto: Printscreen X

- Mogla si da odbiješ i u tišini, kokoško netalentovana - napisala je korisnica ove društvene mreže.

Foto: Printscreen X

- To je ona što se pet godina razvodi na tviteru....To je ta, valjda. Vetirana popizdela...Čuj ona na studentskoj listi - napisano je u komentarima.

Foto: Printscreen X

- Bojana Telekom Maljević od rođenja je na budžetu i naravno nikada nije ni bila planirana za studentsku listu. Pismo je prvo poslala režimskim medijima kako bi pokušala da diskredituje studente. Na poklon dobila zemljište na Kopaoniku od svoga kuma dokazanog silovatelja Jutke koga nikada nije kritikovala. Ima iza sebe gaženje žene na pešačkom prelazu za koje nikada nije odgovarala, nažalost ta žena je podlegla povredama - napisala je "Ministarka u Blokadi" na Iksu.

Foto: Printscreen X

Više o tome šta su pisali Maljevićevoj, možete pogledati u galeriji slika:

1/11 Vidi galeriju Uvrede na račun Bojane Maljević, koja se povukla sa studentske liste Foto: Printscreen X