OPŠTI RAT MEĐU BLOKADERIMA ZBOG CRTE: Đilas sa podrškom na nivou statističke greške dobio hladan tuš od Štimca - Zašto su se lažirala istraživanja (FOTO)
Najnovije istraživanje organizacije "Crta" izazvalo je potpuni rat među blokaderima. Na ključno pitanje "Kada bi se ove nedelje održavali parlamentarni izbori u Srbiji, za koga biste glasali?", Stranka slobode i pravde (SSP) Dragana Đilasa dobila je mizernih 0,9 odsto podrške građana. Ovaj hladan tuš odmah je iskoristio bivši košarkaš i istaknuti blokader Vladimir Štimac, koji je bez zadrške udario direktno na lidera SSP-a.
- Ipak je najjače što Dragan iz SSP-a ide okolo gostuje i postavlja uslove vec dve nedelje i neke zaključke daje, kad ono 0,9% a botovi koji ga podržavaju, e oni idu truju okolo i napadaju narod i studente. Sad će zbog ovog tvita da me napadnu Ksendža i co - napisao je Štimac u tvitu.
Dok lider SSP-a sa rejtingom na nivou statističke greške već nedeljama deli lekcije i postavlja ultimatume, njegovi dojučerašnji saborci su mu jasno stavili do znanja da mu je odzvonilo. Umesto ozbiljne politike, opozicija je ponovo izabrala međusobno istrebljenje na mrežama, dokazujući da je čitava ideja o ujedinjenoj opoziciji sada i zvanično mrtva i da će na predstojećim izborima biti borba za preživljavanje.
Da Đilasovi virtuelni megafoni ne mogu da se pomire sa činjenicom da im je šef dotakao samo dno, najbolje pokazuje histerija koja je zavladala na društvenim mrežama. Budući da Đilasa i njegovog SSP-a bukvalno nema ni na mapi – kako u istraživanju "Crte" (gde ima sramnih 0,9%), tako ni u anketama "Faktor plusa" – njegovi verni botovi su upali u tešku paranoju. Nemoćni da prihvate surovu političku realnost da su im lidera građani poslali u zonu statističke greške, oni su proglasili rat svim istraživačkim agencijama i proglasili njihove procente za "laž".
Najbolji dokaz ovog očajničkog pokušaja odbrane Đilasovog propalog rejtinga jeste objava njegovog vernog jurišnika pod nadimkom "Consigliere", koji je u naletu besa zapretio zatvorom i lustracijom svima koji se bave statistikom: "Zapamtite ova istraživanja, u slobodnoj Srbiji moraće da se objasni zašto su se lažirala istraživanja i zbog koga i sa kojim ciljem..." Ova agresivna reakcija jasno pokazuje da Đilasova internet pešadija radije bira pretnje i teorije zavere nego suočavanje sa surovom istinom – da im lidera ne želi ni jedan jedini odsto građana Srbije.
Verovali istraživanju "Crte" ili ne, činjenično stanje i na osnovu istraživanja koje je sproveo "Faktor plus" jeste da stranka Dragana Đilasa nema dovoljno poverenja građana da bi prešla cenzus, te se nameće misao da bi naredni meseci mogli biti i poslednji za Dragana Đilasa u poslaničkoj klupi, budući da se podrška njegovom pokretu ozbiljno srozala.
Kurir.rs