Da Đilasovi virtuelni megafoni ne mogu da se pomire sa činjenicom da im je šef dotakao samo dno, najbolje pokazuje histerija koja je zavladala na društvenim mrežama. Budući da Đilasa i njegovog SSP-a bukvalno nema ni na mapi – kako u istraživanju "Crte" (gde ima sramnih 0,9%), tako ni u anketama "Faktor plusa" – njegovi verni botovi su upali u tešku paranoju. Nemoćni da prihvate surovu političku realnost da su im lidera građani poslali u zonu statističke greške, oni su proglasili rat svim istraživačkim agencijama i proglasili njihove procente za "laž".

Najbolji dokaz ovog očajničkog pokušaja odbrane Đilasovog propalog rejtinga jeste objava njegovog vernog jurišnika pod nadimkom "Consigliere", koji je u naletu besa zapretio zatvorom i lustracijom svima koji se bave statistikom: "Zapamtite ova istraživanja, u slobodnoj Srbiji moraće da se objasni zašto su se lažirala istraživanja i zbog koga i sa kojim ciljem..." Ova agresivna reakcija jasno pokazuje da Đilasova internet pešadija radije bira pretnje i teorije zavere nego suočavanje sa surovom istinom – da im lidera ne želi ni jedan jedini odsto građana Srbije.