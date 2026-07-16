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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na Instagramu i najnovijom porukom još jednom pokazao da će, dok se on pita, Srbija biti suverena i slobodna zemlja koja se ni pred kim neće savijati niti povlačiti pod spoljnim pritiscima.

- Ne spuštam glavu ni pred kim, moja kičma se ne savija pred strancima, jer je iza mene Srbija, najsvetija moguća stvar - poručio je predsednik Vučić u svojoj najnovijoj objavi na Instagramu.

Ove reči imaju direktno utemeljenje u njegovim državničkim potezima, što se najbolje videlo na Samitu Jugoistočna Evropa - Ukrajina održanom u Kijevu. Naime, Srbija je bila jedina zemlja čiji predsednik nije potpisao zajedničku deklaraciju kojom se, pored ostalog, pozivalo na dodatno jačanje sankcija protiv Rusije

- Ja sam jedini koji nije stavio potpis na tu deklaraciju. Pogledajte tekst ili će vam to tek sada doći, tekst te deklaracije. Proslediće vam verovatno i biće vam jasnije, a ne moram više ništa da objašnjavam - kazao je Vučić nakon Samita odgovarajući na pitanje novinara da li je potpisao deklaraciju jasno potvrđujući da su mu interesi Srbije uvek na prvom mestu.

Kurir.rs

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