- U finalu će igrati dve države koje nisu priznale Kosovo. To je već pobeda, ali zbog Maradone, Borhesa, Kortasara, Kaniđe, Batistute, Buručage navijam za Argentinu - poručio je Knežević u svojoj najnovijoj objavi na Instagramu.

Podsećamo, u velikom finalu Svetskog prvenstva u fudbalu 2026. godine, koje je na programu u nedelju, 19. jula od 21 čas po srednjoevropskom vremenu na MetLife stadionu u Nju Džersiju, sastaće se reprezentacije Španije i Argentine. Do same završnice, Španija je u prvom polufinalu bila bolja od Francuske rezultatom 2:0, dok je Argentina u drugom polufinalnom duelu savladala Englesku sa 2:1. Za srpski narod ovo je možda i najlepši scenario, budući da nijedna od dve države koje se takmiče u finalu nije priznala jednostrano proglašenje nezavisnosti lažne države Kosovo.