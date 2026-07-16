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Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić oglasila se povodom najnovijih dešavanja na Univerzitetu u Beogradu, optuživši predstavnike opozicije za očigledne dvostruke aršine i pokušaj prekrajanja pravila zarad ličnih interesa. Brnabićeva je istakla da blokaderi danas čine upravo ono za šta su godinama neosnovano optuživali predsednika Srbije Aleksandra Vučića, ukazujući na to da se iza njihove proklamovane borbe za demokratiju krije isključivo borba za fotelje i uticaj.

- Vidite, poštovani građani, kako je predsednik Aleksandar Vučić ponovo u pravu kada govori da za sve što njega optužuju, blokaderi kreću prvenstveno od sebe i toga kakvi su sami i šta bi oni radili da su na vlasti. Podsećam kako su njega optuživali da će, zarad ostanka na mestu predsednika, menjati Ustav. A desilo se sve suprotno. On nije želeo da se Ustav menja i držao se svoje reči date narodu. Političar Đokić, vođa blokadera, danas menja Statut Univerziteta u Beogradu da bi blokaderi mogli da dobiju ponovo svog rektora. Statut se menja na način da onako kako je Đokić tada postao rektor, nikada niko više ne može da postane rektor - napisala je Brnabićeva.

- Najbolja definicija blokaderske politike - nama je dozvoljeno sve, drugima onoliko koliko mi odlučimo! Upravo to oni rade, rade ono za šta su optuživali Vučića da će raditi. I kada kažu da bi neko uradio sve zarad vlasti, to oni od sebe kreću. Njima danas ni Statut univerziteta nije svetinja, a busali su se u "slobodarske" i "demokratske" grudi. Blokaderi da se dočepaju vlasti, pa ti bi i izbore ukinuli, sudove, sve. Bitno je samo da se “Đokić složi” - dodala je predsednica Narodne skupštine.