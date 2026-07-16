još je rektor, a sprema se za izbore

još je rektor, a sprema se za izbore

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Političar Vladan Đokić, poznat i kao rektor Univerziteta u Beogradu, potvrdio je da se nalazi na tzv. studentskoj listi. Kako je rekao, "studenti su ga pitali da li bi hteo da bude na njihovoj listi i da je potvrdno odgovorio".

Đokić je naime u intervjuu za nedeljnik "Vreme", na pitanje da li će morati da ode sa mesta rektora ako postane poslanik,odgovorio "videćemo da li će i kada doći taj trenutak".

Vreme: Potvrda Đokića da je na listi Foto: Printscreen

- Može da bude pre, a možda i posle završetka mog rektorskog mandata - poručio je Đokić.

Podsećamo, Vladan Đokić se kao kandidat takozvane studentske liste pominje već skoro godinu dana, a u januaru ove godine to je potvrdio i blokaderski tabloid Danas!

Nakon višemesečnog pisanja Kurira o političkom cilju rektora Đokića, naše navode je Danas potvrdio početkom godine kada se na naslovnoj strani štampanog izdanja našla priča pod naslovom "Rektor će možda 'na crtu' Vučiću".

Naslovna strana Danasa 29. januara Foto: Printscreen

Kurir je od samog početka blokada fakulteta pisao o ulozi rektora Univerziteta u Beogradu Vladana Đokića u urušavanju visokog obrazovanja u Srbiji, ali i njegovoj motivaciji da studentski bunt s početka blokada kanališe ka osvajanju poluga vlasti i za sebe obezbedi lukrativne pozicije.

A pre samo dva meseca, u maju 2026, Vladan Đokić izdao je zvanično saopštenje u kom je naveo da on nije ''lider'' blokadera.

Kako smo tada saznali. do ovakvog preokreta došlo je nakon serije haotičnih sednica studentskih plenuma, gde su zahtevi postali toliko radikalni da je Đokić, u strahu za svoju poziciju i institucionalni integritet, bio primoran da povuče jasnu liniju razgraničenja.

Đokićevo saopštenje objavljeno je na zvaničnoj Instagram stranici Univerziteta u Beogradu 10. maja.