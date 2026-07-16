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Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je tokom obraćanja u Kijevu da je Evropska komisija rekla da je Srbija ispunila sve kriterijume za otvaranje Klastera 3 u pristupnim pregovorima. Istakao je da se, čak i ako taj klaster ne bude otvoren u julu, nastavlja sa radom i ekonomskim napretkom zemlje i izgradnjom dobrih odnosa sa svima.

Da li će Srbija otvoriti klaster 3 i zašto Evropa, u izvesnom smislu, ignoriše rezultate Srbije kada je reč o kriterijumima za otvaranje tog klastera, za emisiju "Puls Srbije", govorili su Ljubomir Đurić, Centar za nacionalnu politiku, Ilija Kajtez, sociolog i stručnjak za bezbednost i Milan Antonijević, poverenik za zaštitu ravnopravnosti.

- Evropska komisija iz turnusa u turnus daje ocene da je Srbija ispunila određene uslove. Međutim, očigledno je da pojedine zemlje članice postavljaju dodatne kriterijume ili na drugačiji način posmatraju ono što se dešava u Srbiji. Kada pogledamo rad Narodne skupštine u prethodnom periodu, vidi se veliki broj usvojenih reformskih zakona i politika koje su stupile na snagu. Pratimo direktive Evropske unije i mnoga pitanja koja su bila deo izveštaja Evropske komisije već su rešena ili su u procesu rešavanja - rekao je Antonijević.

Foto: Kurir Televizija

Diplomatski napori za otklanjanje prepreka

On je istakao da, pored sprovođenja reformi, važnu ulogu ima i diplomatski rad sa državama članicama koje još nisu dale saglasnost za dalji napredak Srbije.

- To je pitanje koje iz dela jasnih pokazatelja i merenja prelazi i u domen politike. Zato je diplomatska aktivnost koju Srbija sprovodi u prethodnom periodu veoma značajna kako bi došlo do otopljavanja odnosa, posebno sa zemljama koje trenutno imaju određene rezerve, poput Holandije. Potrebno je sa svakom državom raditi pojedinačno, razgovarati o otvorenim pitanjima i pokušati da se ona razreše - naveo je.

Kajtez je ocenio da na odluke pojedinih država članica utiču i širi politički stavovi, a ne samo ispunjavanje tehničkih uslova.

- Naša pozicija je specifična jer postoje određeni narativi, predrasude i istorijske paralele zbog kojih pojedine zemlje članice u Srbiji vide državu koja želi da ostane slobodna, nezavisna i koja nije spremna da bude antiruski orijentisana. To su, iz njihovog ugla, razlozi zbog kojih neke zemlje postaju prepreka za otvaranje tehničkog klastera 3 - kaže Kajtez.

Ilija Kajtez Foto: Kurir Televizija

- Ako pojedine zemlje očekuju da ćemo zbog evropskog puta žrtvovati svoje nacionalne interese i uvesti sankcije Rusiji, to se neće dogoditi. Srbija je već bila žrtva sankcija i znamo kakve su posledice toga. Rusija je za nas važna kao velika sila, ali i zbog istorijskih veza, a politika mora da uzima u obzir raspoloženje građana i nasleđe koje postoji u zemlji - istakao je.

Klaster 3 kao signal za evropski put Srbije

Đurić je ocenio da bi otvaranje klastera predstavljalo važan pokazatelj napretka, ali da se odluka mora posmatrati i iz ugla politike proširenja Evropske unije.

- Otvaranje klastera nije kraj tog procesa i u široj slici ne bi bilo najznačajnija stvar, ali bi predstavljalo dobar pokazatelj. Međutim, da bismo razumeli situaciju, moramo je posmatrati iz ugla Evropske unije, jer u ovom slučaju EU šalje poruku kandidatima, a ne Srbija njoj. Unija je kroz napredak Crne Gore, Albanije, Moldavije i Ukrajine pokazala da želi da pošalje signal o proširenju - rekao je.

Ljubomir Đurić iz Centra za nacionalnu politiku Foto: Kurir Televizija

Govoreći o odnosu Srbije prema zajedničkoj spoljnoj politici EU, istakao je da pitanje sankcija Rusiji nije jedina tema, već šire pitanje usklađivanja sa politikom Unije.

- Kada govorimo o baltičkim zemljama i njihovim stavovima, nije suština samo u sankcijama Rusiji. To je trenutno najvidljivije pitanje, ali je zapravo mnogo važnije da li ste spremni da se usaglasite sa interesima koje Evropska unija ima u određenom trenutku. Srbija je poslala poruku da trenutno nije spremna za to i ta poruka će biti uzeta u obzir - za emisiju "Puls Srbije", objasnio je Đurić.

02:59 SRBIJA ISPUNILA USLOVE, ALI KLASTER 3 ČEKA! Analitičari o poruci koju Srbija dobija iz Brisela - Šta stoji iza kočenja iz Brisela? Izvor: Kurir televizija

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