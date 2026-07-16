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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa predstavnicima Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije (SZO) u Srbiji i prisustvovao potpisivanju Dvogodišnjeg sporazuma o saradnji za period 2026 - 2027 koji će, kako je naveo, doprineti unapređenju zdravstvene zaštite, jačanju institucija i obezbeđivanju kvalitetnijih i dostupnijih zdravstvenih usluga za sve građane Srbije.

Sastanku se putem video - linka pridružio i regionalni direktor Svetske zdravstvene organizacije za Evropu dr Hans Henri P. Kluge.

- Važan i dobar razgovor sa regionalnim direktorom SZO dr Hansom Klugeom i predstavnicima SZO Srbija o nastavku podrške SZO daljem jačanju zdravstvenog sistema Srbije, unapređenju dostupnosti lekova i mogućnostima za povoljnije cene farmaceutskih proizvoda, kao i o budućim izazovima u oblasti globalnog zdravlja - naveo je Vučić na Instagramu, nakon sastanka u Generalnom sekretarijatu predsednika Republike.

Kako je dodao, razmenili su mišljenja i o daljem usklađivanju srpskog zdravstvenog sistema sa evropskim standardima u okviru procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji, uključujući i mere usmerene na zaštitu javnog zdravlja i smanjenje upotrebe duvana.

- Posebno sam zahvalio dr Klugeu na kontinuiranoj podršci koju SZO pruža Srbiji. Potpisivanje Dvogodišnjeg sporazuma o saradnji za period 2026–2027 predstavlja potvrdu snažnog partnerstva i zajedničke posvećenosti unapređenju zdravstvene zaštite, jačanju institucija i obezbeđivanju kvalitetnijih i dostupnijih zdravstvenih usluga za sve naše građane. Srbija ostaje posvećena ulaganjima u zdravstvo i saradnji sa međunarodnim partnerima, jer samo snažan i moderan zdravstveni sistem može da odgovori na izazove budućnosti i sačuva ono što je najvrednije, a to je zdravlje naših građana - naveo je predsednik.

Dvogodišnji sporazum o saradnji (VSA) za period 2026-2027. popisali su ministar zdravlja Zlatibor Lončar i regionalni direktor Svetske zdravstvene organizacije (SZO) za Evropu Hans Henri Kluge.

Sporazum ima za cilj da podrži Srbiju u napretku ka zajedničkoj viziji zdravijeg i dužeg života, pri čemu je očuvanje zdravlja univerzalna obaveza. Cilj je da se pomogne u visoko kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti i osnaži zaštita od vanrednih situcija u oblasti zdravlja. Strateške prioritete su zajednički definisali Kancelarija SZO u Srbiji i Ministarstvo zdravlja kako bi se obezbedio fokusiran i delotvoran odgovor na ključne izazove sa kojima se suočava zdravstvene sistem u Srbiji.