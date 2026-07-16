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- Beskrajno zahvalan divnim ženama u zgradi Predsedništva koje sam u prethodnih devet godina mnogo zavoleo i koje su uvek brinule da svi zaposleni budu zadovoljni hranom koju pripremaju i u ne lakim uslovima bile nasmejane i posvećene svom poslu. Danas sam imao želju, samo da im kažem, kako mi mnogo znače i koliko ih volim, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Predsednik je sa buketom ruža liftom sišao u kuhinju da pozdravi kuvarice i osoblje koje vredno radi i po najvećoj vrućini i brine o zaposlenima u Predsedništvu.

- Nadam se da sam poneo dovoljno ruža da ponesem kuvaricama, divnim ženama, koje rade i po najvećoj vrućini i u ne lakim uslovima i da im kažem koliko sam srećan što sam se vratio s puta i što najviše volim vreme ovde da provodim, ne računajući, naravno ono sa porodicom...

- Dobar dan svima, srećan rad, jel ste dobro... Nije Osmi mart, ali znam koliko vam je vruće ovde... Samo da vam kažem koliko vas volim i poštujem, ja sam samo za dame poneo po cvet, hvala za sve, hvala na svemu!, rekao je predsednik koji je svim damama dao po cvet.

- Šta spremate danas?, upitao je, a one su mu rekle šta je na meniju - grilovana rebra, pohovani batak i da se najviše traži batak...

- Jel ima neka viljuška da ja probam, ja kao ekspert, kao stručnjak..., rekao je predsednik koji im se ponovo zahvalio sledećim rečima:

- Hvala vam za sve ove godine, što ste uvek bili tu, što i danas radite u najtežim uslovima i samo da vam kažem da vas mnogo volim, rekao je Vučić na šta su mu one odgovorile: I mi vas!

- I kad biste znali koliko mi je lepše ovde, divni su i Pariz, i Kijev, Moskva, Njujork..., meni je ovde s vama uvek najlepše, poručio je predsednik.