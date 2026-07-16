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Napadi političara Dragana Milića postaju sve agresivniji, ali i sve nespretniji kako se približavaju najavljeni izbori, kaže predsednik Gradske opštine Niška Banja Dušan Živković.

- Nakon nekoliko neuspelih pokušaja da napadne vlast, pri čemu sespotakao o sopstvene članove, Milić je pronašao novu, opet staru metu - poručio je Živković, saopštio je SNS Niš.

dr Dragan Milić Foto: Printscreen Bez pardona

Prema njegovim rečima - ovoga puta, nekada ugledni doktor, a danas političar, Dragan Milić optužio je rukovodstvo Gradske opštine Niška Banja za kriminal u vezi sa projektom prekogranične saradnje koji je realizovan pre osam godina, pri čemu je, kako tvrdi Živković, zaboravio da su tada opštinu vodili ljudi koji su danas njegovi koalicioni partneri.

- Mi smo već navikli da, za potrebe različitih opozicionih partija, ova tema postaje viralna iz godine u godinu. Za ovaj projekat aplicirano je i odobren je u periodu kada je predsednik opštine bio Zoran Vidanović, inače predsednik Opštinskog odbora Narodnog pokreta Srbije, koji je danas koalicioni partner Dragana Milića - kaže Živković.

Bivši predsednik opštine Zoran Vidanović, bivši član DSS i URS, sada NPS Foto: Pritnscreen

- Sam projekat realizovan je od 2016. do 2018. godine, u vreme kada je predsednik opštine bio Dejan Jovanović, bivši član Srpske napredne stranke, a danas, koliko mi je poznato, simpatizer ili možda čak i član političke opcije koja sarađuje sa Draganom Milićem - kazao je Dušan Živković, predsednik Gradske opštine Niška Banja, koji poziva Milića da ako smatra, da kriminala ima, prvo potraži u svojoj koaliciji, jer su svi akteri dešavanja koja pominje vezani za Narodni pokret Mikija Aleksića - kaže Živković.

Dejan Jovanović Foto: Pritnscreen

On ističe da kriminala nije bilo, jer ne postoji nijedan sudski postupak koji je pokrenut ili okončan protiv bilo kog člana rukovodstva Gradske opštine Niška Banja, ni iz tog perioda, niti protiv sadašnjeg rukovodstva.

- Za ovakve tvrdnje jedino su merodavni nadležni organi i sudski postupci, a njih u ovom slučaju nema. Želim da skrenem pažnju da se ovakvim izjavama uznemiravaju javnost, ali i porodice ljudi koji su predmet ovih optužbi. Niška Banja je jedna domaćinska opština. Ovde se svi dobro poznajemo i nema potrebe da se, zarad političkih interesa, bilo ko bez dokaza vređa i etiketira - kaže Živković, koji poziva sve na zdravu političku borbu zasnovanu na radu, rezultatima i programu.

Predsednik opštine ističe da je Niška Banja jedan od stubova budućeg razvoja Niša.

- Moramo da nastavimo da ulažemo u Nišku Banju i da obezbedimo da ništa ne stoji na putu njenom razvoju. U skladu sa zakonom, rešićemo sve probleme koje je potrebno rešiti i nećemo ništa gurati pod tepih niti ostavljati budućim generacijama. Opozicija može da nastavi sa neosnovanim kritikama, a mi ćemo uvek ponuditi rešenja koja su u interesu građana - zaključio je Živković.