Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić sastao se danas u Vašingtonu sa svojim izraelskim kolegom Gideonom Saarom, sa kojim je, kako je objavio, imao dobar razgovor o odnosima Beograda i Jerusalima.

"Dobar razgovor danas sa mojim dragim izraelskim kolegom i prijateljem na marginama Ministarskog sastanka o ponovnom jačanju političkog terorizma, čiji je domaćin državni sekretar (Sjedinjenih Američkih Država Marko Rubio) u Vašingtonu", navodi se u Đurićevoj objavi na Iksu (X).

Ministar je dodao da je sa Saarom razgovarao i o "značaju koordinisanih međunarodnih napora u suzbijanju ekstremizma i očuvanju stabilnosti putem dijaloga i saradnje".