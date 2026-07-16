Ministar spoljnih poslova Marko Đurić sastao se u Vašingtonu sa izraelskim kolegom Gideonom Saarom. Razgovarali su o odnosima Srbije i Izraela, kao i o međunarodnoj saradnji u borbi protiv ekstremizma.
Politika
MINISTAR ĐURIĆ SE SASTAO SA SAAROM U VAŠINGTONU: Razgovor sa izraelskim kolegom o odnosima Srbije i Izraela i borbi protiv ekstremizma
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Ministar spoljnih poslova Marko Đurić sastao se danas u Vašingtonu sa svojim izraelskim kolegom Gideonom Saarom, sa kojim je, kako je objavio, imao dobar razgovor o odnosima Beograda i Jerusalima.
"Dobar razgovor danas sa mojim dragim izraelskim kolegom i prijateljem na marginama Ministarskog sastanka o ponovnom jačanju političkog terorizma, čiji je domaćin državni sekretar (Sjedinjenih Američkih Država Marko Rubio) u Vašingtonu", navodi se u Đurićevoj objavi na Iksu (X).
Ministar je dodao da je sa Saarom razgovarao i o "značaju koordinisanih međunarodnih napora u suzbijanju ekstremizma i očuvanju stabilnosti putem dijaloga i saradnje".
Kurir.rs/Beta
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