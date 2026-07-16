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"Mnogi su odustali kada su videli kako pokret funkcioniše"

Politički analitičar Sava Stambolić ocenio je da je odluka Bojane Maljević pokazala da među ljudima koji su u početku podržavali studentski pokret postoje ozbiljna razočaranja.

- Verujem da je Bojana Maljević imala motive zbog kojih je u početku podržala sve to, kao i mnogi drugi. Međutim, kada su se suočili sa načinom funkcionisanja pokreta, sa agresijom, anonimnošću i onim što ja vidim kao određene totalitarne tendencije, mnogi su osetili nelagodu i poželeli da se povuku. Pokušali su to da urade mirno i bez velikih sukoba, ali reakcije koje su usledile pokazale su koliko je teško izaći iz tog kruga - rekao je Stambolić.

On smatra da su upravo reakcije na njeno povlačenje dodatno otvorile pitanje odnosa unutar pokreta.

- Videli smo da su usledile veoma oštre uvrede. To otvara pitanje kako neko ko je do juče imao podršku, preko noći postaje meta samo zato što je odlučio da se povuče. Mislim da to govori o ozbiljnim unutrašnjim problemima - naveo je Stambolić.

Politički analitičar Sava Stambolić Foto: Kurir Televizija

Javnost i dalje ne zna ko će biti na listi

Na temu studentske liste osvrnuo se i Marko Miškeljin iz Centra za društvenu stabilnost, koji smatra da javnost i dalje nema dovoljno informacija o tome kako će ona izgledati.

- Danas govorimo o istraživanjima javnog mnjenja, procenama podrške i različitim političkim scenarijima, a i dalje ne znamo ko će zapravo činiti tu listu. To je ozbiljno pitanje, jer građani treba da znaju kome daju poverenje - objasnio je Miškeljin.

On je dodao da zbog toga sa rezervom posmatra i istraživanja koja procenjuju podršku studentskoj listi.

- Ako ne znamo ko su kandidati, veoma je teško govoriti o realnoj podršci. Zato smatram da svako istraživanje u takvim okolnostima treba posmatrati veoma pažljivo, posebno kada nije potpuno jasno predstavljena metodologija na kojoj je zasnovano - naveo je Miškeljin.

Marko Miškeljin,Centar za društvenu stabilnost Foto: Kurir Televizija

Pitanje budućnosti pokreta

Sagovornici su ocenili da će naredni period pokazati da li će blokaderki studentski pokret uspeti da sačuva jedinstvo ili će razlike među njegovim pristalicama postajati sve izraženije.

Govoreći o otvorenom pismu Bojane Maljević, oni su ukazali da je njena odluka otvorila pitanja o unutrašnjim odnosima, načinu donošenja odluka i budućem političkom pravcu studentske liste, ali i da će odgovore na ta pitanja dati razvoj događaja u narednom periodu.

06:01 BOJANA MALJEVIĆ NAPUSTILA STUDENTSKU LISTU! Gosti "Usijanja": Povlačenje otvorilo pitanje dubokih podela u pokretu Izvor: Kurir televizija

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