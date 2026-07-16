Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić koji boravi u Vašingtonu izjavio je da se danas održava istorijski samit protiv političkog nasilja i da je Srbija učesnik tog skupa. Srbija, kako je naveo, snažno osuđuje kukavičke terorističke napade na život predsednika SAD Donalda Trampa i pokušaje ubistva koji su se desili prošle godine.

"Upravo je održan govor državnog sekretara SAD Marka Rubia, praćen nizom govora zvaničnika Trampove administracije. Srbija ponosno učestvuje na ovom samitu jer mi imamo šta da kažemo kada je reč o borbi protiv političkog nasilja. Srbija snažno osuđuje kukavičke terorističke napade na život predsednika Trampa i pokušaje ubistva koji su se desili prošle godine. Snažno osuđujemo ubistvo Čarlija Kirka. Mogu reći da smo ovde govorili i o političkom nasilju prema Srbima u regionu samo zato što su Srbi, jer su hrišćani, protiv njihovih škola, crkava i institucija. To nasilje nije naivno, već je unapred isplanirano", kazao je Đurić.

On je najavio da će biti govora i o političkom nasilju koje se dešavalo u Srbiji prošle godine.