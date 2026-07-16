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Ministarstvo pravde saopštilo je večeras da  pozdravlja objavljivanje Hitnog naknadnog mišljenja Venecijanske komisije Saveta Evrope o Nacrtu zakona o Pravosudnoj akademiji, kojim je potvrđeno da je Republika Srbija sprovela obe ključne preporuke iz prethodnih mišljenja ove Komisije.

- Venecijanska komisija ocenila je da je sprovedena prva ključna preporuka iz Mišljenja iz 2024. godine, koja se odnosi na preciznije uređivanje nadležnosti Visokog saveta sudstva i Visokog saveta tužilaštva u odnosu na Pravosudnu akademiju, uključujući nadzor nad njenim radom, postupak preispitivanja rezultata prijemnog ispita i ostvarivanje njihovih ustavnih nadležnosti - stoji u saopštenju.

Dalje se navodi da je Komisija jukazala da pojedina pitanja mogu biti dodatno normativno razrađena, ali je izričito konstatovala da je ova ključna preporuka sprovedena.

- Istovremeno, Venecijanska komisija potvrdila je da je u potpunosti sprovedena i druga ključna preporuka iz Mišljenja iz 2024. godine, koja se odnosi na uklanjanje ministra pravde iz sastava Upravnog odbora Pravosudne akademije. Komisija je pozdravila novo zakonsko rešenje i ocenila da ono u potpunosti odgovara njenim ranije datim preporukama - navode u Ministarstvu pravde.

U saopštenju se dodaje da je Komisija posebno pohvalila napore Ministarstva pravde da revidira tekst Nacrta zakona u skladu sa prethodnim mišljenjima Venecijanske komisije, kao i sprovođenje koncepta Pravosudne akademije kao jedinstvene ulazne tačke za izbor nosilaca pravosudnih funkcija kroz odgovarajuće izmene Zakona o sudijama i Zakona o javnom tužilaštvu.

- Pored toga, Venecijanska komisija pozitivno je ocenila nova zakonska rešenja kojima se dodatno štiti jednakost kandidata u postupku prijema na Pravosudnu akademiju, kao i uvođenje odredbe o vođenju računa o ravnopravnoj zastupljenosti polova prilikom izbora članova organa Akademije - piše u saopštenju, u kome se dalje konstatuje da mišljenje Venecijanske komisije sadrži i određene sugestije za dalje unapređenje pojedinih rešenja, koja se odnose na dodatno preciziranje kriterijuma stručnog nadzora nad radom Pravosudne akademije, uređivanje periodičnog izveštavanja o tom nadzoru kao i uslova koje treba da ispunjavaju članovi Upravnog odbora Pravosudne akademije, koje imenuje Vlada, a što će biti uređeno podzakonskim aktima.

- Venecijanska komisija je ove sugestije iznela u cilju implementacije zakona, pri čemu je istovremeno jasno konstatovala da su obe ključne preporuke iz prethodnih mišljenja sprovedene. Ministarstvo pravde će nastaviti da sarađuje sa Venecijanskom komisijom, Savetom Evrope i svim relevantnim međunarodnim partnerima u cilju daljeg unapređenja pravosudnog sistema Republike Srbije, uz puno poštovanje evropskih standarda, Ustava Republike Srbije i načela vladavine prava - poručuju iz Ministarstva pravde.

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