OGLASILO SE MINISTARSTVO PRAVDE Venecijanska komisija: Srbija sprovela preporuke u vezi s Pravosudnom akademijom
Ministarstvo pravde saopštilo je večeras da pozdravlja objavljivanje Hitnog naknadnog mišljenja Venecijanske komisije Saveta Evrope o Nacrtu zakona o Pravosudnoj akademiji, kojim je potvrđeno da je Republika Srbija sprovela obe ključne preporuke iz prethodnih mišljenja ove Komisije.
- Venecijanska komisija ocenila je da je sprovedena prva ključna preporuka iz Mišljenja iz 2024. godine, koja se odnosi na preciznije uređivanje nadležnosti Visokog saveta sudstva i Visokog saveta tužilaštva u odnosu na Pravosudnu akademiju, uključujući nadzor nad njenim radom, postupak preispitivanja rezultata prijemnog ispita i ostvarivanje njihovih ustavnih nadležnosti - stoji u saopštenju.
Dalje se navodi da je Komisija jukazala da pojedina pitanja mogu biti dodatno normativno razrađena, ali je izričito konstatovala da je ova ključna preporuka sprovedena.
- Istovremeno, Venecijanska komisija potvrdila je da je u potpunosti sprovedena i druga ključna preporuka iz Mišljenja iz 2024. godine, koja se odnosi na uklanjanje ministra pravde iz sastava Upravnog odbora Pravosudne akademije. Komisija je pozdravila novo zakonsko rešenje i ocenila da ono u potpunosti odgovara njenim ranije datim preporukama - navode u Ministarstvu pravde.
U saopštenju se dodaje da je Komisija posebno pohvalila napore Ministarstva pravde da revidira tekst Nacrta zakona u skladu sa prethodnim mišljenjima Venecijanske komisije, kao i sprovođenje koncepta Pravosudne akademije kao jedinstvene ulazne tačke za izbor nosilaca pravosudnih funkcija kroz odgovarajuće izmene Zakona o sudijama i Zakona o javnom tužilaštvu.
- Pored toga, Venecijanska komisija pozitivno je ocenila nova zakonska rešenja kojima se dodatno štiti jednakost kandidata u postupku prijema na Pravosudnu akademiju, kao i uvođenje odredbe o vođenju računa o ravnopravnoj zastupljenosti polova prilikom izbora članova organa Akademije - piše u saopštenju, u kome se dalje konstatuje da mišljenje Venecijanske komisije sadrži i određene sugestije za dalje unapređenje pojedinih rešenja, koja se odnose na dodatno preciziranje kriterijuma stručnog nadzora nad radom Pravosudne akademije, uređivanje periodičnog izveštavanja o tom nadzoru kao i uslova koje treba da ispunjavaju članovi Upravnog odbora Pravosudne akademije, koje imenuje Vlada, a što će biti uređeno podzakonskim aktima.
- Venecijanska komisija je ove sugestije iznela u cilju implementacije zakona, pri čemu je istovremeno jasno konstatovala da su obe ključne preporuke iz prethodnih mišljenja sprovedene. Ministarstvo pravde će nastaviti da sarađuje sa Venecijanskom komisijom, Savetom Evrope i svim relevantnim međunarodnim partnerima u cilju daljeg unapređenja pravosudnog sistema Republike Srbije, uz puno poštovanje evropskih standarda, Ustava Republike Srbije i načela vladavine prava - poručuju iz Ministarstva pravde.