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Srbija je danas u sedištu NASA u Vašingtonu zvanično pristupila Artemis svemirskom programu, a sporazum o pristupanju potpisao je ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić.

Ceremoniji potpisivanju prisustvovali su i zamenik administratora NASA Met Anderson, pomoćnik državnog sekretara SAD za okeane, međunarodna pitanja životne sredine i nauke Vesli Bruks, ambasador Srbije u Vašingtonu Dragan Šutanovac i Marija Gnjatović iz Ministarstva nauke tehnološkog razvoja i inovacija.

Đurić je rekao da mu je čast što ima priliku da potpiše sporazum u ime Srbije, navodeći da je to predstavlja više od pridruživanja skupu principa i dodao da odražava trajnu i čvrstu posvećenost Srbije međunarodnom pravu, saradnji i verovanju da su najveća naučna dostignuća moguće kada nacije rade zajedno.

Pozdravio je to što se sporazum Artemis program čvrsto oslanja na Ugovor o svemiru iz 1967. godine i širi korpus međunarodnog prava koji, kako je rekao, decenijama usmerava miroljubivo istraživanje svemira.

“Posebnu inspiraciju crpimo iz nasleđa naučnika i inženjera srpskog porekla čija je stručnost doprinela programu 'Apolo', jednom od najvećih dostignuca čovečanstva”, rekao je Đurić na ceremoniji.

Rekao je da je tokom njegovog mandata na mestu ambasadora Srbije u SAD imao priliku da upozna Dejvida Vujića koji je bio član te grupe i naveo da ga je razgovor sa njim podsetio na to da iza izuzetnih dostignuća uvek stoje izuzetni ljudi - pojedinci čiji talenat, posvecenost i vizija prevazilaze granice i inspirišu buduce generacije.

“Njegovo nasleđe, kao i nasleđe njegovih kolega, podseca nas da se doprinos jedne nacije čovečanstvu ne meri samo njenom veličinom, vec znanjem, kreativnošcu i odlučnošcu njenih ljudi. Upravo taj duh vodi Srbiju danas”, rekao je Đurić.

Poručio je da Srbija nastavlja da ulaže u nauku, inovacije i tehnološki razvoj, istovremeno šireci međunarodna partnerstva u različitim oblastima, uključujuci i mirno istraživanje svemira.



“Potpisivanjem 'Artemis sporazuma', Srbija se pridružuje zajednici nacija posvećenih transparentnosti, interoperabilnosti, održivosti, naučnoj saradnji i odgovornom upravljanju našim zajedničkim svemirskim okruženjem. Želim da izrazim iskrenu zahvalnost Sjedinjenim Američkim Državama i NASA-i na njihovom partnerstvu i liderstvu’, rekao je on.

Izrazio je uverenje da će današnji događaj stvoriti nove prilike za saradnju između naših naučnih institucija, univerziteta, inovativnih kompanija i mladih istraživača.

“Danas potvrđujemo da nas radoznalost, udružena sa poverenjem, saradnjom i zajedničkim osecajem odgovornosti, može odvesti dalje nego što bi ijedna nacija ikada mogla stici sama. Neka današnje potpisivanje označi još jedan korak ka buducnosti u kojoj ce svemir ostati prostor mira, otkrica i zajedničkog napretka za celokupno čovečanstvo”, poručio je Đurić.

Bruks je zahvalio na kontinuiranoj saradnji Vlade Srbije i na pridruživanju Artemis programu, ocenjujući da je današnje prisustvo ministra spoljnih poslova Srbije Vašingtonu izuzetno značajno.

“Vaše prisustvo ovde danas radi potpisivanja sporazuma je posebno značajno. Sutra cemo održati prvi strateški dijalog između SAD i Srbije u Stejt departmentu, što ce označiti ogroman korak napred u odnosima između SAD i Srbije.Vaše današnje potpisivanje sporazuma Artemis predstavljace uvod u taj istorijski događaj’, rekao je Bruks.

On je dodao da je saradnja u svemiru po svojoj prirodi, usmerena ka buducnosti, zasnovana na saradnji i optimistična.

“Upravo to želimo kada je reč o odnosima između SAD i Srbije. Inspirisani misijama „Artemida”, koje predvodi NASA, ovi sporazumi definišu zajedničku viziju odgovornog istraživanja i korišcenja svemira. Širenje kruga potpisnica ovih sporazuma – sa prvobitnih osam iz 2020. godine na sadašnjih 69 – svedoči o velikoj privlačnosti te vizije’, rekao je Bruks.

Kako je kazao, sporazum odražava najbolje težnje ljudskog duha.

“Oni pokazuju našu posvecenost saradnji, zajedničkom radu i unapređenju miroljubivog korišcenja svemira. Svemir nas sve ujedinjuje u zajedničkoj avanturi, dok nas ovi sporazumi ujedinjuju oko zajedničkog cilja. Kao što je zamenik administratora pomenuo, Srbi u Americi odigrali su ključnu ulogu u NASA-inom programu 'Apolo'. Današnjim potpisivanjem Sporazuma, Srbija nadograđuje to partnerstvo i pridružuje se široj grupi potpisnica koje rade na sprovođenju naših vrednosti i načela u praksi. Izuzetno mi je drago što ce Srbija biti deo tog putovanja zajedno sa nama i ostalim potpisnicama sporazuma”, rekao je on.