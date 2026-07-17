Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas u Vili Mir sa ambasadorom Kazahstana Madijem Atamkulovom, koji dolazi u oproštajnu posetu.
Politika
VAŽAN SASTANAK U VILI MIR: Vučić danas prima ambasadora Kazahstana u oproštajnu posetu
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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primiće danas u oproštajnu posetu ambasadora Republike Kazahstan Madija Atamkulova, saopštila je danas Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.
Oni će se sastati u 11 u Vili Mir.
Ambasada Kazahstana zvanično je otvorena u Srbiji u decembru 2019. godine, a Atamkulov je tada postavljen za ambasadora.
Kurir.rs
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