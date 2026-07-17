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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primiće danas u oproštajnu posetu ambasadora Republike Kazahstan Madija Atamkulova, saopštila je danas Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Oni će se sastati u 11 u Vili Mir.

Ambasada Kazahstana zvanično je otvorena u Srbiji u decembru 2019. godine, a Atamkulov je tada postavljen za ambasadora.

Kurir.rs

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