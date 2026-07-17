Sastanak će biti održan u 12.00 časova, u Vili Mir , saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Podsetimo, predsednik Aleksandar Vučić boravio je pre nekoliko dana u Kijevu , gde je prisustvovao Samitu Jugoistočna Evropa – Ukrajina. Tom prilikom izjavio je da Srbija nije potpisala zajedničku deklaraciju , za razliku od ostalih učesnika skupa.

- Ja sam jedini koji nije stavio potpis na tu deklaraciju. Pogledajte tekst ili će vam to tek sada doći, tekst te deklaracije. Proslediće vam verovatno i biće vam jasnije, a ne moram više ništa da objašnjavam - kazao je Vučić nakon Samita, odgovarajući na pitanje novinara da li je potpisao deklaraciju.