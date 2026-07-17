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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa ambasadorom Ruske Federacije u Srbiji Aleksandrom Bocan-Harčenkom.

Sastanak će biti održan u 12.00 časova, u Vili Mir, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Podsetimo, predsednik Aleksandar Vučić boravio je pre nekoliko dana u Kijevu, gde je prisustvovao Samitu Jugoistočna Evropa – Ukrajina. Tom prilikom izjavio je da Srbija nije potpisala zajedničku deklaraciju, za razliku od ostalih učesnika skupa.

- Ja sam jedini koji nije stavio potpis na tu deklaraciju. Pogledajte tekst ili će vam to tek sada doći, tekst te deklaracije. Proslediće vam verovatno i biće vam jasnije, a ne moram više ništa da objašnjavam - kazao je Vučić nakon Samita, odgovarajući na pitanje novinara da li je potpisao deklaraciju.

Kurir.rs

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