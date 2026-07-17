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Opšti haos, rasulo i međusobne optužbe u redovima blokadera ne jenjavaju, a najnovija reakcija blokaderske novinarke Antonele Rihe pokazuje da je među njima zavladala potpuna paranoja i nepoverenje. Riha je na društvenim mrežama otvoreno optužila aktiviste blokaderskog pokreta da su zapravo "ubačeni elementi" koji odrađuju prljav posao za režim.

- Sve više sam ubeđena da ovi agresivni agitatori SP zapravo rade za vlast, sa perfidnim zadatkom da unose smutnju, besmislenu raspravu, polarizaciju, da nam ogade bilo kakvu polemiku i ideju o zdravoj politici i zato od mene od sada - samo mute i blok - napisala je ona na svom Iks nalogu.

Ova njena poruka jasno pokazuje da je čitava blokaderska zajednica ozbiljno počela da puca po šavovima i da u njoj više niko nikome ne veruje. Kada su sami sebe počeli da optužuju da rade za vlast i unose razdor, jasno je da je od njihovog navodnog jedinstva ostalo samo javno blaćenje i potpuni raspad sistema.

Kurir.rs

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