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Međutim, umesto razumevanja ili barem elementarne demokratske pristojnosti, njen potez pokrenuo je brutalnu lavinu uvreda, ponižavanja i pravog linča na društvenim mrežama od strane onih koji se do juče kleli u solidarnost i demokratske tekovine.

Dojučerašnji saborci su je preko noći proglasili neprijateljem broj jedan pokazujući spremnost da bukvalno rastrgnu svakoga ko se ne slaže sa nekim njihovim postupcima i tendencijama.

Da ludilo, ostrašćenost i nemoć nemaju granice, pokazuje i najnoviji ispad blokadera sa Fakulteta tehničkih nauka, koji su otišli toliko daleko da su glumici posvetili čak i podrugljivu pesmicu:

"Da lʾ je to sujeta, ilʾ ko zna šta li je

Kad god se sretnemo, uvek se zalije

Uvek se završi, s nekim od vaših pisama"

Ovaj bizaran potez samo je nastavak monstruozne kampanje na društvenim mrežama, gde se blokaderi i ostrašćeni tviteraši bukvalno utrkuju u gaženju glumice. U moru neukusnih komentara nazivaju je "režimskim spavačem", "netalentovanom kokoškom" i "Bojanom Telekom Maljević".

Ovakav besomučan progon žene koja im je do juče bila saborac, savršeno oslikava pravu prirodu blokaderskog pokreta. Oni ne trpe drugačije mišljenje, ne opraštaju odlazak i funkcionišu po najgorem principu - ko nije sa nama u potpunosti, taj mora biti uništen i zgažen. Ako na ovaj način, uz najprizemnije uvrede i pesmice, prolaze njihovi dojučerašnji saradnici, građani s pravom mogu da se zapitaju šta bi tek radili neistomišljenicima ako bi se ikada dočepali vlasti.