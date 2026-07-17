Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić, koji se trenutno nalazi u Vašingtonu gde danas počinje prva sesija strateškog dijaloga Sjedinjenih Američkih Država sa Srbijom, odgovorio je predsedniku stranke Srbija centar Zdravku Ponošu da je političkom nasilju koje Ponoš relativizuje i na koje svoje izjavama implicitno podstiče - nema mesta u Srbiji, kao i da je naša zemlja ostavila iza sebe atmosferu podela i straha!

Zdravko Ponoš Foto: Printscreen/Youtube

- G. Ponoš, Upravo je Vaša prizemna manipulacija ta koja svesno izjednačava građane koji mirno izražavaju svoje neslaganje sa onima koji su lomili, palili, uništavali imovinu i povređivali ljude i policajce. Političkom nasilju, koje relativizujete i na koje svojim izjavama implicitno podstičete, nema mesta u Srbiji. Ne postoje pretnje niti manipulacije koje Vam mogu doneti veće poverenje građana. Naprotiv, one samo dodatno osvetljavaju činjenicu da je politička grupacija kojoj pripadate učestvovala u podsticanju i opravdavanju takvog nasilja - napisao je Đurić na mreži "X" i dodao:

- Na radost ogromne većine građana, Srbija ostavlja iza sebe atmosferu podela i veštačke polarizacije koju nastojite da održite. Srbiji su potrebni argumentovana rasprava, politička odgovornost i rad u opštem interesu, a ne manipulacije, pretnje i pokušaji da se nasilje predstavi kao legitiman oblik političke borbe.

Naime, prethodno je Zdravko Ponoš reagovao na izjavu Marka Đurića koji je učestvovao na ministarskoj konferenciji u Vašingtonu, gde je rekao da će na tom samiti govoriti i o političkom nasilju koje se dešavalo u Srbiji prošle godine.

- Govorićemo sa poštovanjem o našim političkim protivnicima. Delovanje organizacija kao što su Antifa, kao što su 'krvave šake', koje napadaju parlament, Skupštinu Srbije i javne institucije, izazivaju nasilje i nerede na ulicama jeste političko nasilje koje po oceni i kvalifikaciji pravosudnih organa nekada prelazi granice terorizma - rekao je ministar.

Zdravko Ponoš je ovu Đurićevu izjavu nazvao "skandaloznom", tvdeći da šef srpske diplomatije svrstao "u teroriste građane Srbije koji su nakon pada nadstrešnice pravdu tražili mirnim protestima na ulicama Srbije".