Slušaj vest

Od saradnje sa NASA programom "Artemis" do pokretanja strateškog dijaloga sa Sjedinjenim Američkim Državama, pred Srbijom se prvi put u istoriji otvara novo poglavlje u odnosima sa Amerikom.

Srbija i SAD trebalo bi da dodatno ojačaju saradnju kroz strateško partnerstvo koje će obuhvatiti političku, ekonomsku, energetsku i tehnološku oblast. U Vašington je juče otputovao ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić sa delegacijom, dok je Srbija sinoć napravila i važan korak u oblasti svemirske saradnje - potpisan je sporazum sa NASA i zvanično je uključenje u svemirski program.

Šta ovakav istorijski preokret u Vašingtonu znači za Srbiju i kakve konkretne benefite donosi napoj zemlji i građanima, za emisiju "Redakcija", govorili su advokat i politikolog - Aleksandar Đuričić, novinar - Dragan Vujičić i predsednik Kolor pres grupe - Robert Čoban.

- Ovo jeste značajna stvar i mislim da možda mnogi u Srbiji smatraju da je reč o medijskoj senzaciji ili nečemu što se preuveličava. Međutim, ovo je konkretna formalizacija odnosa Srbije i Amerike. Program strateškog dijaloga pokrenut je još 2005. godine, a prva zemlja koja je bila uključena bila je Saudijska Arabija. To nije format koji se lako dobija. Srbija sada ulazi u grupu zemalja poput Saudijske Arabije i Katara, ali ono što je za nas posebno značajno jeste što se pridružujemo i državama poput Poljske i Rumunije - rekao je Đuričić.

advokat i politikolog - Aleksandar Đuričić Foto: Kurir Televizija

Novi okvir saradnje Beograda i Vašingtona

Kako je istakao, strateški dijalog predstavlja važan korak u učvršćivanju odnosa dve zemlje i otvara prostor za buduću saradnju.

- To je nešto za šta sam se godinama zalagao, jer Srbija na ovaj način dobija dodatnu sigurnost. Strateški dijalog znači da, bez obzira na promene administracija u Americi ili vlasti u Srbiji, odnosi dve zemlje ostaju institucionalno utemeljeni. Današnji prvi sastanak predstavlja početak formalnog procesa. Na njemu će biti formirane radne grupe, definisane teme kojima će se baviti, a nakon toga biće pripremljeno i zajedničko saopštenje - naveo je.

Vujičić je ocenio da strateški dijalog predstavlja novi korak u odnosima dve zemlje i podsetio na nedavne poteze Vašingtona koji su privukli pažnju javnosti.

- Teško je reći šta je važnije - sam signal koji se šalje ili sadržaj zajedničkog saopštenja. Ovo je novi korak u odnosima dve zemlje. Od dolaska predsednika Trampa na vlast, u toj diplomatskoj "tišini", urađene su brojne stvari o kojima se manje govorilo. Mogu da pomenem ono što je javno dostupno. Sjedinjene Američke Države su u maju, na sednici Saveta bezbednosti, pokrenule pitanje promene visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. To je izazvalo veoma burne rasprave na Savetu za implementaciju mira u BiH, gde su se prvi put na jednoj strani našle Srbija i SAD - kaže on.

Dragan Vujičić Foto: Kurir Televizija

- Sa druge strane bile su zemlje koje su želele da se zadrži postojeći status. Kandidati su bili različiti, a među državama koje su podržavale nastavak dosadašnjeg modela bile su, između ostalih, Nemačka i pojedine islamske zemlje. Iako predlog nije prošao, Sjedinjene Američke Države su nakon tog sastanka poslale jasnu poruku da smatraju da evropske zemlje nisu uspele da reše određena pitanja. U Republici Srpskoj se, u tom periodu, dogodilo nekoliko važnih stvari. Vraćena su određena građanska i ljudska prava predsedniku, premijerki i drugim funkcionerima. Tamo su se pojavili i pojedini američki politički predstavnici i javne ličnosti, a priprema se i velika investiciona konferencija za Republiku Srpsku - objasnio je.

Čoban je podsetio na iskustva iz 2020. godine i ocenio da sadašnji format saradnje donosi drugačiji pristup odnosima Srbije i SAD.

- Slažem se da je ovo veoma važan trenutak, jer se prvi put ulazi u jedan drugačiji format odnosa koji nije deo šireg paketa sporazuma. Imali smo Vašingtonski sporazum iz septembra 2020. godine, pred kraj prvog mandata Donalda Trampa, kada je mnogo toga bilo najavljeno, a predsednik Vučić lično je učestvovao u njegovom potpisivanju. Međutim, Tramp je samo dva meseca kasnije izgubio izbore, a konkretni rezultati tog sporazuma bili su ograničeni. Kod nas su tada najavljivane velike investicije i dolazak američkih kompanija, ali se to nije ostvarilo u očekivanom obimu.

predsednik Kolor pres grupe - Robert Čoban Foto: Kurir Televizija

- Ono što je sada drugačije jeste to što imamo direktan strateški dijalog između Srbije i SAD. Nismo deo nekog šireg procesa poput Abrahamovih sporazuma, već je reč o posebnom formatu saradnje. Nalazimo se na polovini Trampovog drugog mandata, što ostavlja dovoljno prostora da se određene stvari sprovedu ukoliko okolnosti na obe strane budu povoljne - za emisiju "Redakcija", objasnio je Čoban.

01:39 AMERIKA I SRBIJA PRVI PUT NA ISTOJ STRANI: Stručnjaci o diplomatskoj revoluciji između Beograda i Vašingtona: "Ovo je formalizacija odnosa Srbije i SAD" Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs