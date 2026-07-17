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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se upravo na svom Instagramu i podelio najnovije vesti o radu portala "Ko si, bre, ti?"

- Čuti i slušati ljude je naš najvažniji zadatak. Iz vaših prijava sa platforme "Ko si, bre, ti?" naučio sam mnogo, o svojim i našim greškama i verujem da ću biti u stanju i sebe da menjam i da ćemo svi zajedno moći da menjamo našu Srbiju - poručio je predsednik u opisu videa.

- Mnogo vam hvala zbog činjenice da koristite ovu platformu i što imate poverenja u državu i njene insitucije. Ja hoću da kažem koliko je nama važno to što radimo i što uočavamo svoje greške i svoje slabosti, jer onda bolje možemo da vas razumemo. Naša glavna poruka je da želimo da vas čujemo i da hoćemo da vas slušamo. Do sada dobili smo tačno 4.654 prijave. I presrećan sam što smo neke probleme uspeli da rešimo. Neću reći prezime, ali Radoslav kojem nije bio priznat status borca, a imao je pravo na to, imao je pravo na svoja primanja, uspeli smo jednu nepravdu da rešimo. I da smo samo to rešili, čini mi se da smo mnogo toga napravili. - poručio je Vučić.

Foto: Buducnoststbijeav

- Pokušavamo da neke stvari rešavamo, još nismo stigli na sve da odgovorimo, ali odgovorićemo i odgovaraćemo. Ono gde vidim probleme, dakle za bahatost dobijamo pojedinačno najviše primera, parkirana vozila funkcionera raznih gradskih, opštinskih, republičkih u Tašmajdanskom parku u Beogradu. Dobijamo prijave o tome kako se smeće ne odnosi u pojedinim delovima i Kragujevca i malenog Svrljiga i mnogih drugih mesta. Dobijamo takođe prijave oko legalizacije, oko akcije "Svoj na svome", gde ljudi se žale i kažu da ne ide dovoljno brzo i da se ne rešava dovoljno brzo. Uskoro ćemo izaći sa objašnjenjima i želim da pitam i ministarku i želim da pitam sve ljude koji se time bave zašto ne daju obaveštenja građanima Srbije svakoga dana koliko su uradili? Neće oni, učiniću ja to umesto vas. Tražiću to i dostavljaću vam te informacije najmanje jedanput u sedam dana. - dodao je predsednik.

Predsednik je dodao da je dobio i druge informacije, o tome ko je koliko dobio oko besplatnih udžbenika i istakao da država pokušava da te stvari sve u hodu reši.

- Dobili smo prijave za mnoge arogantne funkcionere u različitim upravama javnih prihoda, opštinama i gradovima i to pokušavamo da rešimo sa svim našim ljudima - napomenuo je Vučić.

On se na kraju obraćanja još jednom zahvalio svim građanima, poručivši da je iz novonastale situacije oko portala "Ko si, bre, ti?" mnogo naučio.

- Verujem da ćemo naučiti jedne druge da slušamo, a to je pre svega naša obaveza - da vas čujemo i slušamo. Hvala vam još jedanput, nastavite da šaljete svoje prijave, nastavite da šaljete svoja zapažanja i verujem da ćete i sami videti da smo poneke stvari uspeli da ispravimo. Hvala vam najlepše - zaključio je predsednik Vučić.