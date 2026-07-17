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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Vili Mir sa ambasadorom Ruske Federacije u Srbiji Aleksandrom Bocan-Harčenkom. Predsednik je ovaj sastanak okarakterisao kao vrlo dobar.

- Razgovarali smo o saradnji između naših zemalja, sa posebnim osvrtom na saradnju u oblasti ekonomije. Razmotrili smo aktuelnu političku situaciju u regionu i svetu - napisao je predsednik Vučić.

- Istovremeno, govorili smo i o važnim infrastrukturnim i drugim projektima u Srbiji, na kojima zajednički radimo sa Ruskom Federacijiom i kompanijama iz te zemlje - zaključio je predsednik.

1/9 Vidi galeriju Aleksandar Vučić i Aleksandar Bocan-Harčenko u Vili Mir Foto: Ilija Ilić

Podsetimo, sastanak dolazi dva dana nakon Samita Jugoistočna Evropa – Ukrajina održanog u Kijevu, na kojem je Srbija bila jedina zemlja koja nije potpisala završnu deklaraciju.

Predsednik Vučić je nakon samita izjavio da nije stavio potpis na dokument.

Ja sam jedini koji nije stavio potpis na tu deklaraciju. Pogledajte tekst te deklaracije. Proslediće vam verovatno i biće vam jasnije, a ne moram više ništa da objašnjavam - rekao je tada Vučić.