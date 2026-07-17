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Blokaderski blok dobio je novi materijal za raspaljivanje lažnog optimizma u obliku navodnog istraživanja javnog mnjenja iza kojeg je stala CRTA. U njemu se unapred proglašava pobeda takozvane studentske liste, za koju bi navodno glasalo 44,9 odsto građana, dok bi za Srpska napredna stranka dobila 35,7 odsto glasova.

U javnosti se odmah dovela u pitanje kredibilnost istraživanja Crte, pa se između ostalog polemika povela i oko uzorka na kojem je rađeno. U podacima koje je Crta objavila navodi se da je veličina uzorka 2.324 ispitanika, a da je stopa odgovora 24 odsto.

Vukša Dragovoć je na svom Iks nalogu problematizovao ovo i zaključio da je Crta zapravo ispitala 558 ljudi i zaključila da "studenti" pobeđuju.

- Od tih 558 - 43 odsto podržava stranu agenturu, odnosno - civilni sektor. Jedva čekam izbore - napisao je on.

Podsećamo, ovo istraživanje Crte već je izazvalo nolvu fazu rata među blokaderima: Vladimir Štimac uputio je oštre reči Draganu Đilasu, nakon što je ovo istraživanje pokazalo da SSP navodno ima samo 0,9 odsto podrške.

U odbranu Đilasa ustao je Tviter (danas mreža Iks), pa su Štimcu upućene uvrede - o tome više pročitajte ovde