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Strateški dijalog SAD i Srbije odražava novu eru odnosa dve zemlje i znak je posvećenosti produbljivanju partnerstva, saopšteno je iz Stejt departmenta za portal Kosovo onlajn.

Na koji način će strateški dijalog sa SAD osnažiti ekonomsku situaciju i međunarodni položaj Srbije, za emisiju "Puls Srbije", govorili su Goran Petronijević, advokat i dr Rajko Petrović, politikolog.

- Nekoliko oblasti vidim kao posebno važne za buduću saradnju, pre svega primenu savremenih tehnologija poput veštačke inteligencije, robotike i nanotehnologije. Sjedinjene Američke Države i Kina su u tim oblastima daleko ispred mnogih zemalja, uključujući Evropsku uniju, i tu postoji veliki prostor za saradnju. Takođe, značajne mogućnosti postoje i u energetici. Posebno je važno što je Srbija postala deo programa Artemis, koji predstavlja miroljubivo istraživanje svemira - rekao je Petrović.

dr Rajko Petrović, politikolog Foto: Kurir Televizija

Kontinuitet saradnje bez obzira na promene vlasti

On je ocenio da činjenica da nova administracija SAD nastavlja da razvija ovaj odnos pokazuje da postoji dugoročna politika Vašingtona prema Srbiji.

- Sporazum o strateškoj saradnji Srbije i SAD potpisan je pre oko dve godine. To što Trampova administracija nije zaustavila taj proces, već želi da ga dodatno razvija, pokazuje da postoji dugoročno osmišljena politika prema našoj zemlji. Srbija se sve više prepoznaje kao važan partner u ovom delu Balkana i jugoistočne Evrope - naveo je.

Petronijević smatra da bi jačanje saradnje sa Sjedinjenim Američkim Državama moglo da otvori nove mogućnosti za Srbiju, ukazujući na značaj iskustava koje ta zemlja ima u izgradnji pravnog sistema.

- Nesumnjivo je da ovakav vid saradnje sa SAD može da bude od velike koristi za Srbiju. Sjedinjene Američke Države su decenijama važile za primer uređene pravne države i model organizovanja pravnog sistema. Njihov ustav spada među najdugotrajnije i najstabilnije u svetu, što je bila jedna od osnova njihovog međunarodnog ugleda - kaže.

Goran Petronijević, advokat Foto: Kurir Televizija

- U poslednjih dvadesetak godina došlo je do ozbiljnog narušavanja slike koju su SAD imale kao uzor u oblasti pravnog sistema. Posebno se to odnosilo na odnos prema međunarodnom pravu i pokušaje nametanja sopstvenih stavova na globalnom nivou. Danas se ponovo vidi pitanje odnosa američke administracije prema Međunarodnom krivičnom sudu, osnovanom Rimskim statutom. Sjedinjene Američke Države se i dalje suočavaju sa izazovom da napuste logiku unipolarne sile i pronađu novi način odnosa prema međunarodnim institucijama - za emisiju "Puls Srbije" zaključio je Petronijević.

03:10 SRBIJA OTVARA NOVO POGLAVLJE SA SAD! Partnerstvo sa Vašingtonom i njegov doprinos Srbiji, ekonomiji i građanima - Ove oblasti prve dobijaju vetar u leđa Izvor: Kurir televizija

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