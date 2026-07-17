- Verujem da će Socijalistička partija Srbije zajedno da Srpskom naprednom strankom nastaviti da štiti državne i nacionalne interese Srbije i svih njenih građana. Zajedno smo preživeli teške trenutke, kada su hteli da nam razore državu, ali smo zajedno uspeli i da se izborimo da Srbija ostane slobodarska zemlja - poručio je Vučević u čestitki i dodao: