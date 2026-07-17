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Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević čestitao je danas predsedniku SPS Ivici Dačiću36 godina od osnivanja Socijalističke partije Srbije (SPS).

- Verujem da će Socijalistička partija Srbije zajedno da Srpskom naprednom strankom nastaviti da štiti državne i nacionalne interese Srbije i svih njenih građana. Zajedno smo preživeli teške trenutke, kada su hteli da nam razore državu, ali smo zajedno uspeli i da se izborimo da Srbija ostane slobodarska zemlja - poručio je Vučević u čestitki i dodao:

- Čestitam rođendan svim dobrim i poštenim ljudima, srpskim domaćinima u SPS-u, i želim im da ostanu verni svojoj ljubavi prema Srbiji, a predsedniku SPS Ivici Dačiću želim dobro zdravlje i da još dugo nastavimo složno da radimo u interesu naše zemlje!

Kurir Politika

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