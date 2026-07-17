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Američki Stejt department je u ekskluzivnom odgovoru za list "Gazeta Ekspres" komentarisao izjavu ministarke državne uprave i lokalne samouprave Snežane Paunović, koja je rekla da bi, "da je bila na mestu Slobodana Miloševića, započela etničko čišćenje Kosova još 1998. godine".

Portparol Stejt departmenta rekao je za Gazetu Ekspres da je prioritet Sjedinjenih Američkih Država na Zapadnom Balkanu mir i da je, u tom okviru, normalizacija odnosa između Srbije i Kosova neophodna.

U odgovoru Vašingtona navodi se da SAD ohrabruju političke lidere da koriste jezik koji doprinosi ostvarivanju tog cilja.

- Prioritet SAD na Zapadnom Balkanu su mir i stabilnost. Normalizacija odnosa između Srbije i Kosova predstavlja neophodan deo tog procesa. Ohrabrujemo političke lidere da koriste konstruktivan jezik kako bi u dobroj veri unapredili taj cilj - rekao je portparol Stejt departmenta.

Privremene institucije u Prištini prethodno proglasile su ministarku Paunović personom non grata.

Ministar policije Ivica Dačić i predsednica Skupštine Ana Brnabić, ocenili su da su napadi na ministarku sramni i licemerni, kao i da etničko čišćenje nikada neće biti nešto što Srbija podržava.