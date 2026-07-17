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Predsednik Aleksandar Vučić pozavo je danas, imajući u vidu da se bliže izbori, političke protivnike i sve ljude u Srbiji da razgovaraju i istakao da je dijalog osnova i suština svakog demokratskog društva.

- Mnogo puta sam pozivao sve naše političke protivnike i sve ljude u Srbiji na dijalog. Gotovo da nikada tom dijalogu oni koji su pozivani, se nisu odazvali. Koristim ovu priliku, pošto nam se izbori bliže, a želeći da napravimo najbolje moguće demokratske uslove, želeći da obezbedimo sigurnu tranziciju vlasti, kako naši protivnici misle, jer pobeđuju na izborima, kako njihova istraživanja govore - rekao je Vučić u videu objavljenom na instagramu buducnostsrbijeav.

Ocenio je da je najbolje da svi politički subjekti sednu i razgovaraju na civilizovan način.

- Želim i ovim putem da kažem da čim dobijemo rezultate izbora koji pokazuju da su oni pobedili, sat ili dva po zatvaranju biračkih mesta čestitaću našim protivnicima, ali je važno da sednemo, da razgovaramo i da sve obavimo na civilizovan način. Takođe, očekujem od njih da, ako stvari na izborima budu drugačije, da isto to urade: da čestitaju onima koji su pobedili, pruže ruku, i da Srbija može mirno da nastavi svoj put u budućnost - naveo je Vučić.

Predsednik je zamolio svoje političke oponente da se jave i kažu: "hoćemo da razgovaramo o uslovima, hoćemo da razgovaramo o čemu god, ali je važno da razgovaramo".

- Dijalog je osnova i suština svakog demokratskog društva. Zato moj poziv stoji: čekam vas, nadam se, i očekujem vaš odgovor što je moguće pre. Bez dijaloga nema budućnosti, nama je potrebna ujedinjena Srbija, a to možemo da budemo samo ako stvari rešavamo razgovorom - poručio je Vučić.