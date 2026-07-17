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Predsednik Srbije Aleksandra Vučića i Srbija u svetskoj politici ponovo su tema u hrvatskim medijima. Ovaj put oglasio se profesor Robert Barić sa Fakulteta političkih nauka koji je za hrvatske medije govorio o tome koliko je Srbija bolje prošla u odnosu na Hrvatsku prilikom nabavke aviona "Rafal".

Barić je naveo da, ukoliko je Srbija dobila najnoviju varijantu "Eafala" i bolji paket podrške, onda je, kako kaže, "definitivno prošla bolje od Hrvatske". On se osvrnuo i na poziv predsednika Francuske Emanuela Makrona upućen predsedniku Srbije da prisustvuje vojnoj paradi u Parizu, kao i na činjenicu da je bio postavljen na centralno mesto tokom ceremonije.

Uz to, podsetimo, Aleksandar Vučić je jedini predsednik Srbije koji je ikada dobio zvanični poziv ove vreste, a na vojnoj paradi u Parizu je bio predsednik jedine države koja nije članica EU, NATO ili Koalicije voljnih, a ekskluzivan tretman koji je u glavnom gradu Francuske imao srpski predsednik očigledno je zaboleo hrvatsku političku javnost!

Barić je rekao i da nabavka "Rafala" ima širi politički značaj za Srbiju.

- Naravno, to je opet i deo srpske igre. Vučić zna da ne može biti rata u regionu dok postoje EU i NATO. Ali to je deo redefinisanja srpske spoljnopolitičke strategije u nadi da će moći da se zadrži strateško balansiranje, takozvani hedžing prema Evropskoj uniji, Rusiji, Kini i SAD i da će pritom Srbija ostvariti središnju ulogu vodeće države u regionu Zapadnog Balkana - rekao je Barić za hrvatski portal.

Foto: Jutarnji List

On je dodao da kupovina "rafala", pored vojne, ima i unutrašnju političku ulogu u Srbiji, gde se, kako je naveo, govori o jačanju pozicije zemlje kao regionalne sile.

Naravno, nije propustio priliku da napadne srpskog predsednika, navodeći da kupovina Rafala služi za "unutrašnju upotrebu, gde se sada govori o velikoj srpskoj sili".