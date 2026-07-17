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"Predsednik Aleksandar Vučić još jednom je pozvao sve političke protivnike, kao i sve one koji na bilo koji način žele da učestvuju u izborima koji nam se bliže, na dijalog. Dijalog je osnova i suština svakog demokratskog društva", poručila je predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić nakon što je Vučić pozavo političke protivnike i sve ljude u Srbiji da razgovaraju i istakao da je dijalog osnova i suština svakog demokratskog društva.

- Dijalog je lekovit. Istovremeno je jasno poručio – ukoliko pobedite, kako to predviđaju vaša istraživanja, mi ćemo sat ili dva nakon toga odmah priznati poraz i čestitati.

- Postavljaju se dva pitanja: da li su naši prolitički protivnici spremni da se obavežu da će uraditi to isto i čestitati ukoliko izgube na izborima, i da li će, zarad Srbije, stabilnosti i osnovnih demokratskih vrednosti, konačno prihvatiti poziv na dijalog koji je predsednik Vučić do sada uputio više od 150 puta? Da li će prihvatiti njegovu pruženu ruku? Čekamo njihov odgovor.

Predsednik je prethodno zamolio svoje političke oponente da se jave i kažu: "hoćemo da razgovaramo o uslovima, hoćemo da razgovaramo o čemu god, ali je važno da razgovaramo".