Politika
VUČIĆ SE OGLASIO POVODOM 36 GODINA SPS Dačiću i socijalistima poželeo uspeh u budućnosti - "Mom drugu Ivici... sa željom da nastave rad u korist srpskog naroda"
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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je svom političkom kolegi i prijatelju Ivici Dačiću na 36 godina rada njegove stranke, Socijalističke partije Srbije (SPS).
Predsednik je na Instagramu objavio njihovu zajedničku fotografiju uz status u kojem čestita Dačiću, članovima i simpatizerima stranke 36 godina postojanja i želi im uspeh i u budućnosti.
- Mom drugu Ivici, rukovodstvu, članovima i simpatizerima SPS, čestitam 36.godišnjicu rada partije sa željom da nastave rad u korist srpskog naroda i svih građana naše zemlje. Želim SPS uspeh i dobre rezultate u budućnosti - napisao je Vučić na Instagramu.
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