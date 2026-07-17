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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je svom političkom kolegi i prijatelju Ivici Dačiću na 36 godina rada njegove stranke, Socijalističke partije Srbije (SPS).

Predsednik je na Instagramu objavio njihovu zajedničku fotografiju uz status u kojem čestita Dačiću, članovima i simpatizerima stranke 36 godina postojanja i želi im uspeh i u budućnosti.

- Mom drugu Ivici, rukovodstvu, članovima i simpatizerima SPS, čestitam 36.godišnjicu rada partije sa željom da nastave rad u korist srpskog naroda i svih građana naše zemlje. Želim SPS uspeh i dobre rezultate u budućnosti - napisao je Vučić na Instagramu.

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