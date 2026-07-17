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Portal "Ko si, bre, ti" dokazuje da glas građana dolazi do nadležnih i problem pretvara u konkretnu akciju. Nakon prijava koje su građani uputili putem ovog portala, inspekcija Ministarstva zaštite životne sredine izašla je na teren u Žablju i Prijepolju i naložila preduzimanje hitnih mera.

Problemi koje su građani prijavili nisu ostali samo na papiru – nadležne službe reagovale su i započete su aktivnosti na njihovom rešavanju. Ovaj slučaj još jednom potvrđuje značaj direktnog učešća građana u ukazivanju na probleme u svojim sredinama.

Stvar je i više nego jasna. Onaj kome je Srbija najvažnija, a to je predsednik Aleksandar Vučić, neće se obazirati na poznanstva, prijateljstva, na stranačku povezanost. Još važnije je što istinski poštuje reč svog naroda. Ako građani kažu da je neko pogrešio, neće na njihove poruke ostati ni gluv ni nem.

Predsednik je i ranije danas govorio o portalu "Ko si, bre, ti".

- Mnogo vam hvala zbog činjenice da koristite ovu platformu i što imate poverenja u državu i njene insitucije. Ja hoću da kažem koliko je nama važno to što radimo i što uočavamo svoje greške i svoje slabosti, jer onda bolje možemo da vas razumemo. Naša glavna poruka je da želimo da vas čujemo i da hoćemo da vas slušamo. Do sada dobili smo tačno 4.654 prijave. I presrećan sam što smo neke probleme uspeli da rešimo. Neću reći prezime, ali Radoslav kojem nije bio priznat status borca, a imao je pravo na to, imao je pravo na svoja primanja, uspeli smo jednu nepravdu da rešimo. I da smo samo to rešili, čini mi se da smo mnogo toga napravili. - poručio je Vučić.

- Pokušavamo da neke stvari rešavamo, još nismo stigli na sve da odgovorimo, ali odgovorićemo i odgovaraćemo. Ono gde vidim probleme, dakle za bahatost dobijamo pojedinačno najviše primera, parkirana vozila funkcionera raznih gradskih, opštinskih, republičkih u Tašmajdanskom parku u Beogradu. Dobijamo prijave o tome kako se smeće ne odnosi u pojedinim delovima i Kragujevca i malenog Svrljiga i mnogih drugih mesta. Dobijamo takođe prijave oko legalizacije, oko akcije "Svoj na svome", gde ljudi se žale i kažu da ne ide dovoljno brzo i da se ne rešava dovoljno brzo. Uskoro ćemo izaći sa objašnjenjima i želim da pitam i ministarku i želim da pitam sve ljude koji se time bave zašto ne daju obaveštenja građanima Srbije svakoga dana koliko su uradili? Neće oni, učiniću ja to umesto vas. Tražiću to i dostavljaću vam te informacije najmanje jedanput u sedam dana. - dodao je predsednik.

Predsednik je dodao da je dobio i druge informacije, o tome ko je koliko dobio oko besplatnih udžbenika i istakao da država pokušava da te stvari sve u hodu reši.

- Dobili smo prijave za mnoge arogantne funkcionere u različitim upravama javnih prihoda, opštinama i gradovima i to pokušavamo da rešimo sa svim našim ljudima - napomenuo je Vučić.

On se na kraju obraćanja još jednom zahvalio svim građanima, poručivši da je iz novonastale situacije oko portala "Ko si, bre, ti?" mnogo naučio.