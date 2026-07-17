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Predsednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je danas, povodom obeležavanja 36. godišnjice osnivanja te partije, da ona počiva na dva temeljna prinicpa - državotvornom i socijalističkom te poručio da će SPS nastaviti da se bori za Srbiju još jače i hrabrije, uz parolu "služimo narodu".

Dačić je, uoči početka sednice Glavnog odbora Socijalističke partije Srbije kojoj će prisustvovati i predsednici opštinskih odbora povodom obeležavanja dana stranke, podsetio da je SPS osnovana na današnji dan 1990. godine iz srpskog opštenarodnog pokreta za srpske nacionalne i državne interese, koji je vodio Slobodan Milošević.

Istakao je da su dva temeljna principa na kojima počiva SPS - državotvorni i socijalistički.

"Državotvorni je jer za nas je Srbija - Sveto pismo. Želimo da radimo u interesu srpskog naroda i svih građana Srbije. U tom pogledu su nam državni interesi iznad partijskih. Drugi temelj su socijalistički principi - principi socijalne pravde, socijalne zaštite, pravednije raspodele društvenog bogatstva, pravednije oporezivanje i sve što spada u domen socijalističke politike", rekao je Dačić čestitajući Dan SPS-a svim članovima, simpatizerima i biračima.

Ukazao je da stranku čeka redovni Kongres, koji će zavisiti od termina održavanja izbora.

"Mi smo spremni za održavanje izbora, parlamentarnih i predsedničkih. O svemu tome ćemo razgovarati, ali najvažnije je da ćemo nastaviti da se borimo za Srbiju još jače, snažnije i hrabrije, sa osnovnom parolom – 'Služimo narodu', jer najveća čast za nekoga je da može da služi svom narodu", rekao je Dačić.

Kako je naveo, Socijalistička partija Srbije je stranka koja predstavlja istorijski kontinuitet socijalističkih ideja i pokreta, ali i najdugovečnija stranka na političkoj sceni Srbije, zbog čega je i izabran slogan – "Juče, danas, sutra".

"Da bismo imali to sutra, moramo da izvučemo pouke iz prošlosti. Da partija bude jaka, organizovana, da nastavimo sa kadrovskim, programskim i organizacionim reformama, da postoji puno jedinstvo u stranci, poštovanje odluka stranačkih organa i politike partije. Naravno i puna mobilizacija i aktivizam u susret sledećim izborima", rekao je Dačić.