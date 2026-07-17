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Ministar spoljnih poslova Republike Srbije Marko Đurić i državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Marko Rubio otvorili su prvu rundu Strateškog dijaloga Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, čime je započeto novo poglavlje u odnosima dve zemlje i uspostavljen institucionalni okvir za njihovo dalje strateško povezivanje.

U uvodnom obraćanju, ministar Đurić ocenio je da uspostavljanje Strateškog dijaloga predstavlja istorijsku prekretnicu u srpsko-američkim odnosima i korak kojim se bilateralni odnosi, nakon 145 godina diplomatskih veza, vraćaju na nivo koji zaslužuju dve države koje su bile saveznici u oba svetska rata.

„Istorija nas je povezala, a budućnost nas poziva da tu saradnju učinimo još snažnijom. Danas ne otvaramo samo novi format političkog dijaloga – otvaramo novo poglavlje u odnosima Srbije i Sjedinjenih Američkih Država“, poručio je ministar.

Foto: Msp

Đurić je izrazio posebnu zahvalnost državnom sekretaru Marku Rubiju i rukovodstvu Stejt departmenta na, kako je istakao, viziji i političkoj volji da prepoznaju Srbiju ne samo kao strateškog partnera već i kao pouzdanog saveznika.

On je naglasio da posebnu težinu ima činjenica da prva runda Strateškog dijaloga počinje upravo tokom Administracije predsednika Trampa, u trenutku kada Srbija i Sjedinjene Američke Države dele slična gledišta o brojnim ključnim međunarodnim pitanjima, poput značaja suvereniteta država, ekonomskog razvoja i energetske bezbednosti.

Ministar je istakao da će Strateški dijalog obezbediti redovnu, kontinuiranu i strukturisanu komunikaciju na najvišem nivou, kao i platformu za produbljivanje saradnje u oblastima spoljne politike, bezbednosti, energetike, trgovine, investicija, nauke, obrazovanja, inovacija i visokih tehnologija.

Ministar je naglasio da već prva runda Strateškog dijaloga donosi konkretne rezultate, među kojima su potpisivanje Memoranduma o razumevanju o saradnji u oblasti energetske infrastrukture i regionalne energetske bezbednosti, Memoranduma o razumevanju o programu akademske razmene „Fulbrajt“, kao i pristupanje Republike Srbije sporazumu Artemis Accords, čime Srbija postaje deo globalne inicijative za mirnodopsko istraživanje svemira i razvoj najsavremenijih tehnologija.