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Srbija i Sjedinjene Američke Države započinju Strateški dijalog, najviši institucionalni format političke saradnje između dve države, koji podrazumeva redovne razgovore i koordinaciju o ključnim pitanjima od zajedničkog interesa - od ekonomije i energetike do bezbednosti, investicija i regionalne stabilnosti.

Šta ovakav iskorak znači za Srbiju u trenutku velikih geopolitičkih promena, zašto Vašington upravo sada podiže odnose sa Beogradom na viši nivo i kakve mogućnosti otvara za privredu, energetsku bezbednost i dolazak novih investicija, bila je tema emisije "Usijanje", u kojoj su govorili Zoran Milivojević, karijerni diplomata, Dragoljub Kojčić, politički filozof i dr Rajko Petrović, naučni saradnik Instituta za evropske studije.

Amerika prepoznala Srbiju kao strateškog partnera

Zoran Milivojević ocenjuje da je početak strateškog dijaloga vest od izuzetnog značaja za Srbiju i da je važnije to što je proces zvanično pokrenut nego kada je ideja nastala.

- Nije važno kada je počeo i koliko je vremena prošlo od početka priče o tome, bitno je da je on danas počeo. To je glavna vest, jer Srbija time zatvara krug najvažnijih globalnih aktera. Mi već imamo strateške odnose sa Pekingom i Moskvom, a sada ih uspostavljamo i sa SAD-om. To znači da Srbija dobija mogućnost da svoje državne i nacionalne interese projektuje na kvalitetniji i značajniji način nego do sada. Posebno je važno što za Amerikance nije bila prepreka činjenica da Srbija već ima strateške odnose sa njihovim najvećim rivalima. To je snažna politička poruka - rekao je Milivojević.

On smatra da Vašington ovim potezom pokazuje da Srbiju vidi kao ozbiljnog partnera.

- Američka politika je prepoznala Srbiju kao partnera sa kojim može da realizuje svoje strateške interese. Ti interesi nisu samo bilateralni, oni imaju regionalnu, pa čak i širu dimenziju. Sjedinjene Države ovim potezom priznaju međunarodni položaj Srbije, njenu vojnu neutralnost, njenu samostalnu politiku i činjenicu da državni i nacionalni interes stavlja u prvi plan. Istovremeno, priznaju i aktuelnu vlast kao relevantnog sagovornika u međunarodnim odnosima. To nije mala stvar - objasnio je on.

Viši nivo poverenja između dve države

Govoreći o značaju strateškog dijaloga, Milivojević naglašava da on prevazilazi pojedinačne sastanke političara.

- Strateški dijalog podrazumeva kontinuitet odnosa bez obzira na to ko će sutra biti na vlasti u Srbiji ili u Americi. To znači viši nivo poverenja između dve države. Poverenje je osnov svake strateške saradnje. Kada neka država odluči da sa vama uspostavi strateški dijalog, to znači da želi da odnose razvija u svim oblastima za koje postoji obostrani interes - od energetike i ekonomije, do nauke, obrazovanja i bezbednosti. Amerika očigledno Srbiju vidi kao partnera sa kojim može da gradi dugoročne odnose i to je poruka koja prevazilazi bilateralne okvire - rekao je Milivojević.

Dodaje da Srbija time dobija mnogo više od formalnog sporazuma.

- Sa američkom preporukom Srbija dobija tri velike stvari. Prvo, jača svoj međunarodni položaj. Drugo, dobija mnogo veći manevarski prostor da štiti i ostvaruje svoje državne i nacionalne interese. Treće, otvara joj se mogućnost da mnogo lakše razvija političke i ekonomske odnose sa drugim partnerima, jer američka preporuka predstavlja garanciju da ste pouzdan, ozbiljan i odgovoran partner. To je izuzetno važna poruka u današnjim međunarodnim odnosima - naglasio je on.

Zoran Milivojević karijerni diplomata Foto: Kurir Televizija

Energetika kao ključ buduće saradnje

Veliki deo razgovora bio je posvećen energetici, posebno pitanju budućnosti Naftne industrije Srbije i američkih sankcija.

Dragoljub Kojčić smatra da se američka politika značajno promenila dolaskom administracije Donalda Trampa.

- Srbija je kroz čitavu svoju modernu istoriju bila saveznik i partner Amerike. Devedesetih godina došlo je do ozbiljnog odstupanja od tog istorijskog pravca, ali danas vidimo pokušaj njegovog vraćanja. Tramp ne govori samo o tome da Amerika bude vojno ili ekonomski jaka, već želi da je vrati njenom istorijskom identitetu. Upravo zato bira Srbiju kao partnera. To nije slučajno. Srbija je pokazala principijelnost u međunarodnoj politici i upravo je to razlog zbog kojeg danas dobija ovakav položaj - rekao je Kojčić.

On smatra da će upravo ekonomija biti glavni instrument američke spoljne politike.

- Amerika danas ne nastupa kroz ideološke obrasce kao ranije. Ona nastupa kroz ekonomiju. Energetika, infrastruktura i investicije postaju osnovni instrument ostvarivanja američkih interesa. Ako ulažu u srpsku energetiku ili infrastrukturu, oni to ne rade zato da bismo se mi udobnije vozili ili imali bolje osvetljene gradove. Oni ulažu zato što u Srbiji vide partnera u novom ekonomskom ciklusu. To je logika savremene američke politike i upravo u tome treba tražiti značaj strateškog dijaloga - ocenio je Kojčić.

Srbija između Vašingtona i Pekinga

Kojčić smatra da saradnja Srbije sa Kinom neće biti prepreka razvoju odnosa sa SAD.

- Američka administracija nijednog trenutka nije osporila posetu predsednika Vučića Pekingu, niti je Srbiji postavila uslov da prekine saradnju sa Kinom. Ono što sada počinje jeste jedna zdrava konkurencija velikih sila na prostoru Srbije. Amerika vidi energetiku kao svoj prostor delovanja, dok je Kina fokusirana na infrastrukturu, nove tehnologije i razvoj. Srbija će biti mesto gde će se ta konkurencija odvijati, ali ono što je važno jeste da će država ostati dosledna svim sporazumima koje je već potpisala - rekao je Kojčić.

On smatra da Srbija danas ima drugačiji međunarodni položaj nego ranije.

- Srbija više nije marginalna država niti neko prema kome se može odnositi bez uvažavanja. Ona postaje prostor na kojem će se testirati efikasnost novih međunarodnih odnosa. Amerikanci su prepoznali da Srbija vodi principijelnu politiku i upravo zato žele strateško partnerstvo. To nije izraz njihove dobre volje, već priznanje politici koju Srbija vodi godinama - zaključio je Kojčić.

Dragoljub Kojčić politički filozof Foto: Kurir Televizija

Dva energetska koloseka

Dr Rajko Petrović ocenio je da Srbija mora da vodi računa o sopstvenim interesima i da zadrži energetsku raznovrsnost.

- Nalazimo se u specifičnoj situaciji. Geografski nam Evropska unija jeste bliža, ali kada govorimo o dugoročnim strateškim interesima, Amerika postaje izuzetno važan partner. Istovremeno, ne možemo tek tako da se odreknemo saradnje sa Rusijom, koja je godinama imala važnu ulogu u razvoju NIS-a i punjenju budžeta Srbije. Zato je diverzifikacija danas realna potreba, a ne prazna politička fraza - rekao je Petrović.

On smatra da strateški dijalog ima dodatnu vrednost jer nije uslovljen odnosima Srbije sa drugim velikim silama.

- Veoma je važno što ovaj strateški dijalog nije uslovljen našom saradnjom sa Pekingom i Moskvom. Ako SAD-u ne predstavlja problem to što Srbija sarađuje sa Kinom i Rusijom, onda nema razloga da to bude prepreka ni za nas. Zbog toga verujem da ćemo u energetskom smislu još neko vreme funkcionisati na dva koloseka - prema Vašingtonu i prema Moskvi. Dijalog između SAD i Rusije postoji i traje, a Srbija ima iskustvo da vodi izbalansiranu politiku i upravo to iskustvo treba sačuvati - ocenio je Petrović.

Rajko Petrović naučni saradnik Instituta za evropske studije Foto: Kurir Televizija

Kosovo ostaje otvoreno pitanje, ali postoji prostor za napredak

Govoreći o pitanju Kosova i Metohije, Petrović ističe da statusno pitanje ostaje tačka neslaganja, ali da vidi mogućnost za poboljšanje položaja srpskog naroda.

- Teško je očekivati da će Sjedinjene Države promeniti svoj stav kada je reč o statusu Kosova i Metohije. Međutim, mislim da postoji prostor za napredak kada govorimo o položaju srpskog naroda. Nova američka administracija pokazuje drugačiji pristup u zaštiti hrišćanskih zajednica širom sveta i verujem da bi upravo kroz strateški dijalog moglo da dođe do boljeg razumevanja položaja Srba na Kosovu i Metohiji - rekao je Petrović.

Milivojević je na kraju poručio da strateški dijalog potvrđuje da Srbija postaje nezaobilazan faktor u regionu.

- Ne može se govoriti o ovom regionu bez Srbije i srpskog faktora. Ne može se planirati budućnost Zapadnog Balkana bez Srbije. Sama činjenica da Amerika ulazi u strateški dijalog sa Srbijom znači da u Beogradu vidi partnera na koga može da računa. Da nije tako, ne bi ni otvorila razgovore o energetici, nauci, obrazovanju, vojnoj saradnji i drugim oblastima. Strateško partnerstvo obavezuje obe strane i podrazumeva poverenje, odgovornost i spremnost da se dogovoreno sprovede. Upravo zbog toga verujem da je ovo jedna od najvažnijih spoljnopolitičkih vesti za Srbiju u poslednjih nekoliko godina - zaključio je Milivojević.

04:58 "AMERIKA NIJE TRAŽILA DA SE ODRIČEMO KINE I RUSIJE!"Stručnjaci analizirali šta zapravo donosi strateški dijalog sa Sjedinjenim Američkim Državama Izvor: Kurir televizija

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