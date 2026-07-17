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Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić obraća se iz Vašingtona, gde je danas počela prva sesija strateškog dijaloga Sjedinjenih Američkih Država sa Srbijom.

- Novo poglavlje u odnosima Srbije i Amerike počelo je danas, i ja čestitam svim građanima Srbije na strateškom partnerstvu između naše zemlje i Sjedinjenih Američkih Država, nešto što nismo imali ni u vreme Velike Jugoslavije.

- I danas je ceo vrh Stejt departmenta bio na razgovorima sa delegacijom Srbije. Dakle, razgovore je otvorio državni sekretar Marko Rubio, imali smo kraći sastanak sa njim, zatim po radnim grupama sa pomoćnicima državnog sekretara, predstavnicima Ministarstva za energetiku, trgovinu, predstavnicima Pentagona.

- Imali smo u prethodna 24 sata ovde i predstavnike NASA-e, i krešendo svega je bio sada sa zamenikom državnog sekretara, gospodinom Landovom, čovekom sa kojim smo prošle godine radili na pomoći Republici Srpskoj i stabilizaciji prilika u Bosni i Hercegovini.

- Prešli smo širok spektar tema, dakle od energetike, gde nam je veoma važno da nastavimo da jačamo našu energetsku bezbednost, da gradimo nove gasne koridore, da gradimo nove elektroenergetske kapacitete, i naravno da nastavimo da gradimo našu putnu infrastrukturu kada je reč o saobraćaju, gde imamo takođe partnerstvo sa američkim kompanijama koje će nastaviti da jača i da se razvija.

Foto: Msp

- Potpisali smo izvanredno važan sporazum o saradnji u oblasti prosvete i nauke, koji se odnosi na Fulbright stipendije, i čestitam i našoj akademskoj zajednici, ljudima od slova i reči, i želim da i naši instituti i naše druge ustanove budu prisutne kao deo ove saradnje.

- Ono što takođe mogu da kažem je da smo razgovarali detaljno i o situaciji u regionu. Dakle razgovarali smo o tome na koji način možemo da ostvarimo naše interese da budu još više komplementarni. Preneo sam pozdrave i naših ljudi sa Kosova i Metohije kojima je potrebna pomoć, kojima je potrebna podrška, i naravno, pomenuo sam i manastir Visoke Dečane i potrebu za zaštitom koja tamo postoji, dakle da postoji vojno prisustvo i da je to jedan od manastira koji se nalazi na listi najugroženijih već dugi niz godina, i da treba zato to vojno prisustvo da nastavi da postoji.

- Nema značajnije teme koje se nismo dotakli, i zato je ovaj strateški dijalog i važan, zato što će on uneti redovnost u ovu vrstu komunikacije. Dakle, ovo nije jednokratna stvar, ovo je nešto što će nastaviti da se dešava redovno, što će nositi sa sobom izradu plana saradnje u različitim oblastima od strane različitih ministarstava. I kao što sam rekao i pre početka dijaloga, ne znači da ćemo se uvek oko svega slagati, ne znači da uvek identično gledamo na sve teme.

- Srbija vodi samostalnu spoljnu politiku, ali imamo jedan dogovor, jedan čvrst konsenzus oko toga da želimo strateško partnerstvo, da želimo dugoročnu saradnju, da želimo dugoročno bolje odnose, i administracija predsednika Trampa i administracija predsednika Vučića uvode Srbiju u novu eru srpsko-američkih odnosa. Ono što takođe vidim, vidim naravno da odmah kreću napadi i na mene lično i na politiku predsednika Vučića, neću odgovarati na unutrašnje političke napade spolja.

- Čestitam i posvećujem ovaj uspeh svim građanima Srbije, bez obzira na političko, versko ili bilo koje drugo opredeljenje, i uveren sam da ćemo kao Srbija jedinstveni nastaviti da ostvarujemo dobre rezultate i u budućnosti - rekao je Marko Đurić.

Foto: Msp

Podsetimo, ministar spoljnih poslova Republike Srbije Marko Đurić i državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Marko Rubio otvorili su prvu rundu Strateškog dijaloga Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, čime je započeto novo poglavlje u odnosima dve zemlje i uspostavljen institucionalni okvir za njihovo dalje strateško povezivanje.

U uvodnom obraćanju, ministar Đurić ocenio je da uspostavljanje Strateškog dijaloga predstavlja istorijsku prekretnicu u srpsko-američkim odnosima i korak kojim se bilateralni odnosi, nakon 145 godina diplomatskih veza, vraćaju na nivo koji zaslužuju dve države koje su bile saveznici u oba svetska rata.

„Istorija nas je povezala, a budućnost nas poziva da tu saradnju učinimo još snažnijom. Danas ne otvaramo samo novi format političkog dijaloga – otvaramo novo poglavlje u odnosima Srbije i Sjedinjenih Američkih Država“, poručio je ministar.

Đurić je izrazio posebnu zahvalnost državnom sekretaru Marku Rubiju i rukovodstvu Stejt departmenta na, kako je istakao, viziji i političkoj volji da prepoznaju Srbiju ne samo kao strateškog partnera već i kao pouzdanog saveznika. Sve o tome pročitajte u posebnoj vesti klikom ovde.