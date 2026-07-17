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Stejt department objavio je na svom zvaničnom sajtu zajedničko saopštenje Sjedinjenih Američkih Država i Srbije povodom prvog Strateškog dijaloga dve zemlje održanog u Vašingtonu, u kojem su istaknuti dogovori o unapređenju saradnje u oblastima energetike, bezbednosti, ekonomije, nauke i tehnologije.

U nastavku prenosimo integralno saopštenje Stejt departmenta:

Državni sekretar Marko Rubio i ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić predvodili su prvi Strateški dijalog SAD i Srbije u Vašingtonu 17. jula. Strateški dijalog pokazao je zajednički cilj dve zemlje da ojačaju partnerstvo između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije i unaprede bilateralnu saradnju radi unapređenja mira, bezbednosti i prosperiteta, povodom obeležavanja 145 godina diplomatskih odnosa.

Energetska i ekonomska saradnja

Sjedinjene Američke Države i Srbija potpisale su Memorandum o razumevanju o energetskoj infrastrukturi i regionalnoj energetskoj bezbednosti. Sjedinjene Američke Države pozdravile su i preliminarnu odluku Srbije da nastavi sa projektom hidroelektrane Đerdap III, kao prvog projekta identifikovanog u okviru Međuvladinog sporazuma o energetici.

Ovaj projekat predstavlja veliku investiciju u regionalnu energetsku infrastrukturu i korak ka većoj energetskoj nezavisnosti Srbije.

Dve zemlje pozdravile su najavu garancije za zajam u iznosu od 50 miliona dolara koju je odobrila Američka izvozno-uvozna banka (EXIM) za grupaciju Telekom Srbija, radi uvođenja 5G mreže u Srbiji uz korišćenje pouzdanih dobavljača, čime će biti unapređena bezbednost i pouzdanost komunikacionih sistema Srbije.

Saradnja u oblasti bezbednosti i odbrane

Sjedinjene Američke Države i Srbija potvrdile su zajedničku posvećenost očuvanju regionalnog mira i bezbednosti i obavezale se da će povećati intenzitet vojnih kontakata i saradnje.

Dve zemlje istakle su značaj dvadesetogodišnje bliske saradnje između Nacionalne garde Ohaja i Vojske Srbije u okviru Programa državnog partnerstva.

Srbija je zatražila nabavku američke odbrambene opreme, koja će doprineti većoj interoperabilnosti oružanih snaga dve zemlje i dodatno ojačati odnose razvijene kroz bilateralne i multilateralne vežbe, kao i zajedničke mirovne misije.

Pored toga, Stejt department je saopštio da je izdvojio 1,5 miliona dolara za nastavak saradnje u oblasti civilnog razminiranja, odnosno uklanjanja mina i neeksplodiranih eksplozivnih sredstava.

Sjedinjene Američke Države izrazile su duboko saučešće zbog gubitka srpskog mirovnjaka koji je u junu stradao tokom službe u okviru Privremenih snaga Ujedinjenih nacija u Libanu (UNIFIL).

Nauka i tehnologija

Sjedinjene Američke Države pozdravile su odluku Srbije da pristupi Artemis sporazumima.

Reč je o skupu principa za transparentno, bezbedno i odgovorno civilno istraživanje i korišćenje svemira, koji će omogućiti proširenje mirne saradnje u oblasti istraživanja dubokog svemira kroz razmenu znanja i naučnih podataka.

Druge bilateralne inicijative

Sjedinjene Američke Države i Srbija potpisale su Memorandum o razumevanju o podeli troškova za program Fulbrajt.

Odluka Srbije da godišnje izdvoji 300.000 dolara za podršku proširenju ovog istorijskog programa razmene omogućiće dodatne prilike za vodeće američke i srpske naučnike, profesore i studente da predaju i sprovode istraživanja od koristi za obe zemlje.

Sjedinjene Američke Države ponovile su svoju posvećenost, formalizovanu tokom posete podsekretarke za javnu diplomatiju Sare Rodžers u maju 2026. godine, da učestvuju na Ekspo 2027 u Beogradu, istorijskom događaju i prvoj specijalizovanoj izložbi koja će biti održana na Zapadnom Balkanu.

SAD su takođe pozdravile spremnost Srbije da razmotri pristupanje principima najbolje prakse Vašingtonskih principa o umetničkim delima koja su nacisti zaplenili.

Srbija je najavila nameru da dodatno produbi odnose i saradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama otvaranjem novih konzulata u Majamiju i San Francisku.