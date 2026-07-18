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Predsednik Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je da je Srbija danas, kao matica, dovoljno snažna da ekonomski i politički stane iza srpskog naroda sa obe strane Drine, čime, kako je naveo, pokazuje da je srpski narod jedinstven u svojoj težnji za slobodom i opstankom.

Vučević je to rekao u intervjuu za Sputnjik, poručivši da rešenje za dva najvažnija nacionalna pitanja – Republiku Srpsku i Kosovo i Metohiju – vidi u doslednom poštovanju međunarodnog prava, istorijskom strpljenju i nepokolebljivoj odbrani srpskog naroda, gde god on živeo.

Kada je reč o pitanju Kosova i Metohije, Vučević kao jedino referentno telo vidi Ustav Srbije, nazivajući ga svetinjom, za Rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti UN ističe da je jedina pravno obavezujuća realnost, dok je za Srpsku to Dejton.

- Nema i neće biti nikakvog priznanja takozvane nezavisnosti niti stolice u UN za Prištinu, bez obzira na to koliko Srbiju izlagali ucenama i hibridnim pritiscima. Što se tiče Republike Srpske, rešenje je striktno poštovanje Dejtonskog sporazuma i zaustavljanje pokušaja njegovog ukidanja - istakao je Vučević.

Prema njegovim rečima, svedoci smo beskrupuloznih pokušaja da se Banjaluci oduzmu imovina, nadležnosti i suverenitet, što je za Srbiju apsolutno neprihvatljivo.

- Republika Srpska je legalni entitet, natopljen krvlju naših heroja i Srbija kao garant Dejtona neće mirno gledati bilo kakav pokušaj njenog ukidanja ili obesmišljavanja - istakao je Vučević.

Foto: Kurir Televizija

Naglasio je da je Srbija danas dovoljno jaka da pruži podršku svojoj braći preko Drine, ističući da dugoročno rešenje leži u produbljivanju specijalnih i paralelnih veza sa Srpskom, a kroz zajedničke infrastrukturne projekte, sinhronizovane ekonomske poteze i očuvanje jedinstvenog kulturnog i duhovnog prostora.

Govoreći o spoljnoj politici Srbije, naveo je da će zemlja istrajati u svojoj spoljnoj politici partnerstva sa vodećim svetskim silama, poput Rusije i Kine.

- Srbija će istrajati, jer to nije stvar političkog taktiziranja, već našeg dubokog nacionalnog interesa i principa. Svedoci smo istorijskih promena i rađanja novog svetskog poretka u kojem nezavisne države imaju pravo da biraju svoj put - dodao je Vučević.

Prema njegovim rečima, prijateljstvo Srbije sa Ruskom Federacijom i Narodnom Republikom Kinom je čelično i testirano kroz najteža iskušenja.

- Uprkos svakodnevnim pritiscima Srbija neće uvoditi sankcije Rusiji niti će okrenuti leđa svojim prijateljima, već će nastaviti da gradi mostove sa onima koji poštuju naš suverenitet - istakao je Vučević.

Kada je reč o saradnji sa Pokretom socijalista, predsednik SNS je ocenio kao beskompromisnu, zajedničku borbu koja traje godinama unazad.

- Vreme je na najbolji način pokazalo da je odluka da postanemo koalicioni partneri sa Pokretom socijalista bila ispravna i istorijski opravdana - naveo je.

Foto: Kurir

Na pitanje vidi li pokret Aleksandra Vulina kao potencijanog koalicionog partnera i nakon sledećih izbora, Vučević je istakao da kako god se sutra budu organizovali i borili na političkoj sceni, duboko veruje da će nastaviti zajedničku borbu u odbrani zemlje od svih pritisaka, kako spoljnih, tako i unutrašnjih.

- Izuzetno je važno da partija sa takvim doslednim, suverenističkim stavovima postoji i bude snažno prisutna na političkoj sceni Srbije. Naša prošlost, ali i zajednički ciljevi kojima težimo, slobodna, nezavisna i ekonomski jaka država, uvek će nas dovoditi na istu stranu barikade u odbrani nacionalnih interesa - poručio je Vučević.

Na pitanje kako prevazići polarizaciju koja je prisutna u srpskom društvu, Vučević je naveo da nju ne vidi kao prirodan proizvod srpskog naroda, već kao veštački indukovanu pojavu poteklu iz određenih centara moći, a preko nevladinih organizacija i pojedinih medija.

- Njihov cilj je slabljenje države kako bismo lakše popustili pod ucenama po pitanju Kosova i Metohije i sankcija Rusiji. Jedini način da se ta polarizacija prevaziđe jeste okupljanje oko srpske zastave, odnosno jačanje svesti o nacionalnom jedinstvu - smatra Vučević.

Prema njegovim rečima, država mora biti odlučna u sprovođenju zakona i zaštiti svojih institucija, a građanima mora biti jasno da se stabilnost i budućnost Srbije ne smeju žrtvovati zarad tuđih geopolitičkih interesa.