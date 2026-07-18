Potpisivanje prvog sporazuma o strateškom partnerstvu između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država predstavlja jednu od najznačajnijih prekretnica u odnosima dve zemlje. Ovaj potez otvara pitanja o ekonomskim, bezbednosnim i političkim posledicama, ali i o tome kakvu bi ulogu Srbija mogla da ima u novim geopolitičkim okolnostima na Balkanu i šire.