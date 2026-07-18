UPRAVO NA KURIR TV: ISTORIJSKI DOGOVOR BEOGRADA I VAŠINGTONA! Da li Srbija dobija ekonomsku šansu, bezbednosne garancije ili novi spoljnopolitički pravac?
Potpisivanje prvog sporazuma o strateškom partnerstvu između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država predstavlja jednu od najznačajnijih prekretnica u odnosima dve zemlje. Ovaj potez otvara pitanja o ekonomskim, bezbednosnim i političkim posledicama, ali i o tome kakvu bi ulogu Srbija mogla da ima u novim geopolitičkim okolnostima na Balkanu i šire.
PRATITE NA KURIR TV
Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.
Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.
Kurir.rs