Slušaj vest

Potpisivanje prvog sporazuma o strateškom partnerstvu između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država predstavlja jednu od najznačajnijih prekretnica u odnosima dve zemlje. Ovaj potez otvara pitanja o ekonomskim, bezbednosnim i političkim posledicama, ali i o tome kakvu bi ulogu Srbija mogla da ima u novim geopolitičkim okolnostima na Balkanu i šire.

PRATITE NA KURIR TV

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaDAN ZA ISTORIJU! Danas u Vašingtonu započinje strateški dijalog Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, razgovore vode Đurić i Landau
0304ministrstvo spoljih poslova.jpg
PolitikaDIPLOMATSKI ŠAMAR DEŽURNIM KRITIČARIMA: Vučić u Parizu i Kijevu, Srbija sa Amerikom potpisuje istorijski sporazum - nova faza odnosa sa SAD na pomolu?
zastava Srbije zastava SAD
PolitikaISTORIJSKI! SRBIJA OTVORILA NOVO POGLAVLJE SA AMERIKOM! Stejt department objavio detalje prvog Strateškog dijaloga: Ovo su najvažnije tačke dogovora
Marko Đurić
Politika"VAŠINGTON POKAZUJE DA SRBIJU VIDI KAO OZBILJNOG PARTNERA" Stručnjaci analizirali šta zapravo donosi Strateški dijalog sa SAD: "Više nismo marginalna država"
524064_260717.00_41_51_08.Still002.jpg

04:58
"AMERIKA NIJE TRAŽILA DA SE ODRIČEMO KINE I RUSIJE!"Stručnjaci analizirali šta zapravo donosi strateški dijalog sa Sjedinjenim Američkim Državama Izvor: Kurir televizija