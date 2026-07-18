JAKA TRIBINA
NOVI DEBAKL BLOKADERA! NA SKUP U KRAGUJEVCU DOŠLO 100 LJUDI! U gradu sa 171.000 stanovnika bilo ih 0,06%, prosek starosti studenata - 60-70 GODINA (VIDEO)
Slušaj vest
Sinoć su u Kragujevcu studenti blokaderi iz toga grada organizovali tribinu pod nazivom "Kako do pobede na parlamentarnim izborima". Sudeći po odzivu građana Kragujevčana odgovor je - NIKAKO!
Dokaz toga su i kadrovi sa skupa iz srca Šumadije, odakle se u program blokaderske Nove S uključila njihova dopisnica.
Tribina je još bila u toku, pa se moglo videti da je prisutan vrlo mali broj ljudi - otprilike 100 maksimum (što bi činilo 0,06 posto građana Kragujevca, grada koji broji preko 170.000 stanovnika).
Takođe, izostali su upravo mladi, studenti, a oni koji su došli uglavnom su dobi iznad 50 godina, pa i 60, 70...
Kurir Politika
Reaguj
7