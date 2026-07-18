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Lider Pokreta socijalista Aleksandar Vulin poručio je da će ta stranka izaći na predstojeće izbore, uz poštovanje Ustava, zakona i građana koji će svojim glasovima odlučiti o političkim predstavnicima.

Vulin je to rekao na obeležavanju 18 godina od osnivanja Pokreta socijalista, ističući da će ta stranka voditi računa o interesima Srbije i Srba gde god oni živeli.

- Pokret socijalista će izaći na predstojeće izbore sa ogromnim poštovanjem prema Ustavu, predsedniku koji ih raspisuje, prema zakonu i prema srpskim građanima koji treba da glasaju i da kažu šta misle o svakom od nas, ali ne tako da na bilo koji način može da zavisi od Evropske unije ili onog što će ona reći - poručio je lider Pokreta socijalista.

Foto: Pokret socijalista

On je istakao da je politika okupljanja Srba, kako je naveo, ključna za političko delovanje Pokreta socijalista.

- Pokret socijalista će izaći na izbore vodeći računa o najboljim interesima Srbije i Srba gde god oni živeli. Srpski svet je suština našeg političkog postojanja i ne može biti slobodne i socijalno pravedne Srbije ako Srbija nije ujedinjena i ako ne odlučuje sama o sebi - rekao je Vulin.

Govoreći o ulozi Pokreta socijalista i odnosima sa drugim političkim partnerima, Vulin je naglasio da njegova stranka neće želeti da bude razlog bilo kakvih pritisaka ili neslaganja.

- Nećemo da niko zbog nas mora da ispunjava bilo kakav zahtev ili da smo mi opravdanje za bilo kakav sukob ili neslaganje sa bilo kojom zemljom. Zato će PS u svom izlasku na izbore razmišljati kako da pomognemo Srbiji i kako da okupimo sve one na koje EU ne može da ima nikakav presudan uticaj - rekao je Vulin.

1/7 Vidi galeriju Obeležavanje 18 godina od osnivanja Pokreta socijalista Foto: Pokret socijalista

Lider Pokreta socijalista govorio je i o tome što više nije deo izvršne vlasti, navodeći da razlog, kako tvrdi, nije bio njegov rad, već stav Evropske unije.

- Ja sam prvi ministar, možda i u istoriji Evrope, gde je EU zvanično insistirala na tome da ne budem deo Vlade i ta želja joj je ispunjena. Mi smo iz vlasti isključeni zato što smo tvrdoglavo i uporno zastupali Srpski svet i zato što nismo vodili računa o tome da li je vreme za Srpski svet i da li će to prihvatiti EU ili bilo ko drugi. Ne mislim da je za Srbiju bilo dobro što nismo deo izvršne vlasti, smatram da je morao da se čuje glas i onih koji bezuslovno ne prihvataju mogućnost da ujedinjenje Srba nije naš poslednji i najvažniji zadatak. Ne mislim da je dobro što u našoj vlasti nije bilo ni jednog glasa koji je mogao da kaže da bezuslovno nećemo prihvatiti da se sukobimo sa Rusijom ili Kinom ni zbog jednog klastera i ni zbog jedne ucene koja može da dođe - dodao je lider Pokreta socijalista.

On je tom prilikom zahvalio Milošu Vučeviću, navodeći da ceni to što razume ideju samostalne i nezavisne Srbije.

- Kao što je i rekao, šta god bude bilo naši putevi će se ukrstiti kada je u pitanju samostalna, nezavisna, vojno neutralna Srbija, koja nikada neće priznati Kosovo, koja nikada neće napustiti Republiku Srpsku, koja nikada neće prestati da vodi računa o svim Srbima gde god oni živeli, Srbija koja nikada neće uvesti sankcije Ruskoj Federaciji, koja sutra kada stigne, a stići će ta ucena, da uvedemo sankcije kineskom kapitalu ili Kini nikad neće pristati na to, Srbija koja će brinuti o sebi i koja neće dozvoliti da se zaboravi kakva je bila i kolika je bila - rekao je lider Pokreta socijalista.

Obeležavanju 18 godina od osnivanja Pokreta socijalista prisustvovali su ambasadori Narodne Republike Kine, Ruske Federacije, Belorusije i Kube, kao i predstavnici više političkih organizacija.