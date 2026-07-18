"IZAĆI ĆEMO NA IZBORE!" Vulin poručio: Nisam u izvršnoj vlasti ne zato što sam loše radio, već zato što je EU rekla da je to neprihvatljivo
Lider Pokreta socijalista Aleksandar Vulin poručio je da će ta stranka izaći na predstojeće izbore, uz poštovanje Ustava, zakona i građana koji će svojim glasovima odlučiti o političkim predstavnicima.
Vulin je to rekao na obeležavanju 18 godina od osnivanja Pokreta socijalista, ističući da će ta stranka voditi računa o interesima Srbije i Srba gde god oni živeli.
- Pokret socijalista će izaći na predstojeće izbore sa ogromnim poštovanjem prema Ustavu, predsedniku koji ih raspisuje, prema zakonu i prema srpskim građanima koji treba da glasaju i da kažu šta misle o svakom od nas, ali ne tako da na bilo koji način može da zavisi od Evropske unije ili onog što će ona reći - poručio je lider Pokreta socijalista.
On je istakao da je politika okupljanja Srba, kako je naveo, ključna za političko delovanje Pokreta socijalista.
- Pokret socijalista će izaći na izbore vodeći računa o najboljim interesima Srbije i Srba gde god oni živeli. Srpski svet je suština našeg političkog postojanja i ne može biti slobodne i socijalno pravedne Srbije ako Srbija nije ujedinjena i ako ne odlučuje sama o sebi - rekao je Vulin.
Govoreći o ulozi Pokreta socijalista i odnosima sa drugim političkim partnerima, Vulin je naglasio da njegova stranka neće želeti da bude razlog bilo kakvih pritisaka ili neslaganja.
- Nećemo da niko zbog nas mora da ispunjava bilo kakav zahtev ili da smo mi opravdanje za bilo kakav sukob ili neslaganje sa bilo kojom zemljom. Zato će PS u svom izlasku na izbore razmišljati kako da pomognemo Srbiji i kako da okupimo sve one na koje EU ne može da ima nikakav presudan uticaj - rekao je Vulin.
Lider Pokreta socijalista govorio je i o tome što više nije deo izvršne vlasti, navodeći da razlog, kako tvrdi, nije bio njegov rad, već stav Evropske unije.
- Ja sam prvi ministar, možda i u istoriji Evrope, gde je EU zvanično insistirala na tome da ne budem deo Vlade i ta želja joj je ispunjena. Mi smo iz vlasti isključeni zato što smo tvrdoglavo i uporno zastupali Srpski svet i zato što nismo vodili računa o tome da li je vreme za Srpski svet i da li će to prihvatiti EU ili bilo ko drugi. Ne mislim da je za Srbiju bilo dobro što nismo deo izvršne vlasti, smatram da je morao da se čuje glas i onih koji bezuslovno ne prihvataju mogućnost da ujedinjenje Srba nije naš poslednji i najvažniji zadatak. Ne mislim da je dobro što u našoj vlasti nije bilo ni jednog glasa koji je mogao da kaže da bezuslovno nećemo prihvatiti da se sukobimo sa Rusijom ili Kinom ni zbog jednog klastera i ni zbog jedne ucene koja može da dođe - dodao je lider Pokreta socijalista.
On je tom prilikom zahvalio Milošu Vučeviću, navodeći da ceni to što razume ideju samostalne i nezavisne Srbije.
- Kao što je i rekao, šta god bude bilo naši putevi će se ukrstiti kada je u pitanju samostalna, nezavisna, vojno neutralna Srbija, koja nikada neće priznati Kosovo, koja nikada neće napustiti Republiku Srpsku, koja nikada neće prestati da vodi računa o svim Srbima gde god oni živeli, Srbija koja nikada neće uvesti sankcije Ruskoj Federaciji, koja sutra kada stigne, a stići će ta ucena, da uvedemo sankcije kineskom kapitalu ili Kini nikad neće pristati na to, Srbija koja će brinuti o sebi i koja neće dozvoliti da se zaboravi kakva je bila i kolika je bila - rekao je lider Pokreta socijalista.
Obeležavanju 18 godina od osnivanja Pokreta socijalista prisustvovali su ambasadori Narodne Republike Kine, Ruske Federacije, Belorusije i Kube, kao i predstavnici više političkih organizacija.
Kurir.rs