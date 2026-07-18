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- Izbori, kao i država nisu igračka i važno je da to ljudi vide. Druga strana se kreće u balonu svojih simpatizera i ne žele da se obraćaju nikom drugom. Jedino što žele je da dobiju poverenje svojih simpatizera. Ne očekuju valjda ako pobede na izborima da će neko sutra njimda da dolazi na razgovore i da se ponaša onako kako su se oni ponašali, jer oni utvrđuju pravila i norme ponašanja. Ja verujem da bismo se mi u opoziciji ponašali drugačije i odgovornije i da ne bismo državu uvodili u haos - rekao je predsednik Vučić komentarišući reakcije opozicije na najavljene izbore.

On je rekao da je njegova poruka juče "bila apsolutno fer i izuzetno jasna", ali da mu niko iz opozicije nije odgovorio.

- Opozicija govori o tome da je pao rejting SNS i da oni pobeđuju na izborima. Ako oni pobeđuju, onda samo treba da dočekamo te izbore. Mi svakako priznajemo izborne rezultate iako je godinama govoreno da nećemo da ih priznamo. Jasno im je da neće baš biti tako i onda moraju da govore o tome da izborne rezultate neće da priznaju. To je unošenje apsolutnog haosa - dodao je.

Foto: Ludovic MARIN / AFP / Profimedia

Rekao je da na blokaderskoj listi nema ni mladosti niti energije, i da su tu uglavnom ljudi iz državnih struktura.

- Uglavnom ljudi plaćani od države, bilo im je lepo, nisu imali čime drugim da se bave, pa su počeli da prave opštinske i gradske odbore na svojim fakultetima, bolnicama... Što se dijaloga tiče, ja ću da pozivam na razgovor, jer to rade odgovorni i ozbiljni ljudi. Morate da vidite tu kontradiktornost, da ne žele da razgovaraju, a ovako ubedljivo pobeđuju. Ako tako ubedljivo pobeđujete, vi samo treba da razgovarate i obezbedite miran prenos vlasti, ne može da se promeni volja naroda u dva, tri meseca, nema tu velike filozofije - kazao je on.

Vučić dodaje da blokaderi stalno ponavljaju da pobeđuju, i da su tu "paraziti na državnim jaslama" koji ne poštuju svoju državu.

- Nikada nisu cenili svoju državu i hleb koji dobijaju od nje. Bili su slobodni da nam uništavaju škole i fakultete, i nisu se mnogo sekirali, ništa to njima ne znači, oni to ne doživljavaju kao svoje, kao Srbiju. Razlika između "Studenti pobeđuju" i "Srbija pobeđuje" dovoljno govori, između dva slogana. Mi želimo da cela Srbija pobeđuje. Uostalom, ime naše liste, "Ujedinjena Srbija", čini mi se da je najbolja kritika onih koji su delili Srbiju i naše porodice, koji su nas delili po generacijama - rekao je predsednik.

Kaže da je jeziv snimak iz Subotice, koji je vide, na kom se vidi čovek koji je pljunuo na starijeg sugrađanina zbog političkih razlika.

- To je takvo nepoštovanje, to me podseća na onaj snimak iz Niša, kada su gospodina Jerkana i gradonačelnika Pavlovića gađali, kada su onoj devojci razbili glavu. Vidite da imate posla sa ljudima kojima mir i blagostanje ništa ne znače. Danas na njihovim sajtovima govore da im je nešto rekao student, a nema nigde prezimena. To nije bitno, mi smo čopor, bez plana i programa ćemo nešto da uradimo - kazao je Vučić.

Foto: Marko Karović

Pogledajte ta lica, da vam ti ljudi vode državu, rekao je on.

- Da vam Bananina žena vodi ministarstvo. Ne bi nam ostalo ni "d" od države. Ne vraćajte one koji su dinar srozali, kao što je to uradio Šoškić. Ili Kokanović da vodi resor poljoprivrede? Ili resor siledžijstva? Za šta je stručan, za nošenje sekire i napada na svoje sugrađane - zapitao je predsednik.

Kaže da je najveći progres ostvaren u opštinama koje su bile pod najjačim udarom blokadera.

- To je i za mene bilo iznenađenje, to je bilo u Čačku, Valjevu, Loznici... Oni to nisu dovoljno dobro razumeli, i ogroman je pad popularnosti blokadera u svim tim krajevima. Ne samo u Bogatiću gde su imali batinaše i siledžije, pa su se stvari promenile, već i drugde, i u Loznici ljudi vide da smo mi doveli fabrike koje su oni oduzeli građanima. To ljudi polako i sigurno vide. Mnogo nam je veći odziv bio u opštinama gde su udari na ljude bili najjači - rekao je on.

Kaže da je do jutros bilo oko 5.500 prijava na portalu "Ko si bre ti".

- Dve prijave je poslao i onaj "Birodi", ja to poštujem, neke provokacije, ja ću odgovoriti, trebaće mi malo vremena. Lično ću odgovoriti. Brine me što čujem da se ljudi žale da ne dobijaju rešenja iz kampanje "Svoj na svome", razgovarao sam jutros sa ministarkom, i rekao sam da to mora da ide mnogo mnogo brže. Ona će sutra ili prekosutra izaći sa rezultatima, i videćemo kako to da ubrzamo. Pojavile su se i druge vrste problema, EDS, elektrodistribucije, i kada se sve sabere, brzo ćemo ljudima pružiti odgovor. Ljude interesuje kada će krenuti jeftiniji lekovi, to će biti od 1. avgusta. I to ćemo zajedno da proveravamo, i reagovaćemo promptno. To su mnogo važne stvari, a ja verujem da ćemo od 1. septembra ići sa onim velikim isplatama o kojima smo govorili - kazao je Vučić.

Foto: Marko Karović

Predsednik je istakao da će opština Novi Bečej dobiti jednu novu fabriku, u kojoj će biti oko 1.000 zaposlenih.

- U ovakvom trenutku kada Volksvagen najavljuje otpuštanja stotina hiljada ljudi, da dovedete investitora da zapošljava ljude, to je ogromna stvar. Mnogo toga time dobijamo i rešavamo. Verujem da će vas ministarka Mesarović izvestiti o tome - kazao je on.

Vučić kaže da će danas obići Vladimirovac u opštini Alibunar, a na optužbe da se bavi nepoštenom kampanjom, istakao je:

- Nisam u stanju da odgovaram na gluposti. Idem da se vidim sa narodom koji želi nekoga da čuje i da pozdravi. Sećate, oni su pričali da su telefonski centri nelegalni, pa upadali unutra, pa su govorili da je kampanja od vrata do vrata nelegalna, pa su oni krenuli to da rade. Sve je kod njih laž! Tu je mnogo nekompetentnosti i neznanja, ničega... To šta je nezakonito, ja ću vam otkriti jednu tajnu. Ja ću ići u izbore onako kako niko od njih nikada nije išao, oni bi išli kao predsednici u parlamentarne kampanje. Ja to neću raditi, idem u kampanju kao običan građanin. Oni su uvek išli sa funkcija, koristili državne resurse, a ja ništa od toga neću da uradim, pomoći ću listi "Ujedinjena Srbija" svom snagom i srcem, i energijom koju imam. Daću sve od sebe da ta lista odnese pobedu, ako ne odnesemo - pružićemo ruku i pozvati na razgovor. Pošto te priče da će neko izaći i nešto rušiti, to su priče za malu decu, i oni to znaju. Mogli su da plaše mečku rešetom pre godinu i po dana, to više nema smisla. Biće to veoma zanimljiva kampanja - rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da će blokaderi sa liste promeniti dvadesetak imena, i da oni bolje od toga ne mogu.

- To je jedna skupina nesposobnih i neodgovornih ljudi, koji to sastavljaju, a imena sa liste ne bi ni komentarisao, dovoljno je da pročitate imena i ne bih više to komentarisao - kazao je on.

Vučić dodaje da ima pravo da ide u kampanju kao predsednik, ali da neće to da radi.

- Naravno da imam pravo, ali ja hoću da imam najčistije moguće ruke. Ono što oni nikada nisu imali. Meni nisu potrebni državni resursi i automobili da bi ih pobedio. Ja sam narodni čovek, i ići ću u narod, tražiću poverenje od naroda, i ako mi narod pruži, zahvaliću se narodu koji beskrajno volim, kao i onima koji mi ne pruže podršku. Meni nije potreban aparat, već glas običnog čoveka, koji vredno i marljivo radi. A svima su rekli da su im ruke krvave. Ne, to su ruke vrednih i marljivih ljudi, koji mese hleb, kose livadu, ispisuju papire u katastru, to su marljive ruke onih koji rade u železari, a ne krvave ruke. Od njih ću da tražim pomoć, ništa drugo mi nije potrebno. Idem na teren, sam ću da vozim svoj automobil, i biću prisutan na svakom mestu širom Srbije, neću se ni vraćati u Beograd de fakto, osim možda dva ili tri puta. Učestvovaću u kampanji nekih 20 dana - kazao je predsednik.

Foto: Instagram Printscreen

Kaže da Vladan Đokić godinu dana nije došao na svoj posao.

- Kada je poginula studentkinja nije se setio, nije se setio minuta ćutanja, pošto ona nije važna, već njegova karijera. Ne zaboravite, kuče Dona je, a svako kuče volim, je imala minut ćutanja. A ovo dete, Milica ako se ne varam, nije dobila ni minut ćutanja. Takvi su to ljudi. I onda očekujete da se odreknu svojih funkcija. Pa oni su sve radili zbog funkcija, rušili su državu koja je treća u Evropi po stopi rasta, sledeće godine prva - rekao je on.

Kazao je da zbog važnih državničkih obaveza neće moći da bude non stop u kampanji, a potom je govorio o sastavu blokaderske liste.

- Koga će oni da izaberu, da objasne da je Jovo Bakić genije, da će da nas baca u Savu i Dunav, i da ćemo da bežimo. Nećemo nigde da bežimo, nismo se plašili ni mnogo jačih i opasnijih. Da se plašim ove barabe u Subotici koja je pljunula starijeg čoveka. Onaj ko je to u stanju da uradi, pa jer te malo bar sramota - zapitao je Vučić.

Predsednik je, govoreći o otvaranju klastera 3, rekao da je siguran da on neće biti otvoren.

- Bio bih veoma iznenađen kada bi otvorili. Ja sam rekao i Ani i Danijelu, uradite sve što se traži od nas, i budite uvereni da nam neće otvoriti klaster. Oni su govorili da hoće, a ja sam im objasnio da neće. I nažalost, bio sam u pravu. Ali to nije razlog za očajavanje, to je signal da dobro razumemo njihove poruke. Za nas je najvažnije da smo najrazvijenija zemlja Zapadnog Balkana, da smo od parije koja je delila mesto sa Severnom Makedonijom sada ubedljivo pretekli i BiH, i Crnu Goru, a svi su imali veće plate nego Srbija. To je naš posao, nastavljamo da radimo, nećemo da kukamo, nek nastave ovi ljudi da rade svoj posao. Ali mi imamo tu olakšavajuću okolnost da se orijentišemo na ekonomski razvoj, dovođenje investitora, i zato je važno počinjanje strateškog dijaloga sa SAD. Dugo smo na tome radili, i veoma je važno da nastavimo saradnju sa NR Kinom. Očekujemo mnogo investitora, i da podseti, 29. avgusta otvaramo lepoticu, fabriku robota u Šapcu - kazao je on.

Vučić je rekao da će i ove godine biti obeležena godišnjica zločinačke Oluje 4. avgusta, i da će ove godine prvi put biti obeležen u Mrkonjić gradu.