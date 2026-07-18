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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će u predstojećoj izbornoj kampanji podržati listu "Ujedinjena Srbija", ali da će, kako je rekao, na teren izaći bez korišćenja funkcije predsednika i državnih resursa.

Govoreći o načinu na koji će voditi kampanju, Vučić je rekao da će se obratiti građanima direktno i da neće koristiti mogućnosti koje mu pruža funkcija predsednika države.

- Nisam u stanju da odgovaram na gluposti. Idem da se vidim sa narodom koji želi nekoga da čuje i da pozdravi. Sećate, oni su pričali da su telefonski centri nelegalni, pa upadali unutra, pa su govorili da je kampanja od vrata do vrata nelegalna, pa su oni krenuli to da rade. Sve je kod njih laž! Tu je mnogo nekompetentnosti i neznanja, ničega... To šta je nezakonito, ja ću vam otkriti jednu tajnu. Ja ću ići u izbore onako kako niko od njih nikada nije išao, oni bi išli kao predsednici u parlamentarne kampanje. Ja to neću raditi, idem u kampanju kao običan građanin. Oni su uvek išli sa funkcija, koristili državne resurse, a ja ništa od toga neću da uradim, pomoći ću listi "Ujedinjena Srbija" svom snagom i srcem, i energijom koju imam. Daću sve od sebe da ta lista odnese pobedu, ako ne odnesemo - pružićemo ruku i pozvati na razgovor. Pošto te priče da će neko izaći i nešto rušiti, to su priče za malu decu, i oni to znaju. Mogli su da plaše mečku rešetom pre godinu i po dana, to više nema smisla. Biće to veoma zanimljiva kampanja - rekao je Vučić.

Predsednik je potom dodao da želi, kako je naveo, da u kampanju uđe bez bilo kakve prednosti koju bi mu funkcija mogla doneti, već da podršku traži od građana.

- Naravno da imam pravo, ali ja hoću da imam najčistije moguće ruke. Ono što oni nikada nisu imali. Meni nisu potrebni državni resursi i automobili da bi ih pobedio. Ja sam narodni čovek, i ići ću u narod, tražiću poverenje od naroda, i ako mi narod pruži, zahvaliću se narodu koji beskrajno volim, kao i onima koji mi ne pruže podršku. Meni nije potreban aparat, već glas običnog čoveka, koji vredno i marljivo radi. A svima su rekli da su im ruke krvave. Ne, to su ruke vrednih i marljivih ljudi, koji mese hleb, kose livadu, ispisuju papire u katastru, to su marljive ruke onih koji rade u železari, a ne krvave ruke. Od njih ću da tražim pomoć, ništa drugo mi nije potrebno. Idem na teren, sam ću da vozim svoj automobil, i biću prisutan na svakom mestu širom Srbije, neću se ni vraćati u Beograd de fakto, osim možda dva ili tri puta. Učestvovaću u kampanji nekih 20 dana - dodao je Vučić.